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«Делал оскорбительные публикации»: жителя СКО осудили за разжигание межнациональной розни

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 11:42
«Делал оскорбительные публикации»: жителя СКО осудили за разжигание межнациональной розни
Фото: pkzsk.info
В Петропавловске осудили 20-летнего жителя одного из райцентров Северо-Казахстанской области за разжигание межнациональной розни, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Петропавловск.news.

Публикации парня в социальной сети Instagram привлекли внимание сотрудников управления по противодействию экстремизму ДП СКО. В его материалах и комментариях прослеживались признаки разжигания межнациональной и религиозной розни.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 20-летний житель одного из райцентров области, который создал себе дополнительный аккаунт и неоднократно делал оскорбительные публикации.

Материалы дела были переданы в суд Петропавловска. Подсудимый был признан виновным. Ему назначено наказание по статье 174 Уголовного кодекса РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» в виде ограничения свободы на 3,5 года.

Приговор вступил в законную силу.

«Просим помнить, что за разжигание розни законодательством предусмотрена строгая ответственность: от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств - до 20 лет лишения свободы», - напомнил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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