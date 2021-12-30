«Делал оскорбительные публикации»: жителя СКО осудили за разжигание межнациональной розни

В Петропавловске осудили 20-летнего жителя одного из райцентров Северо-Казахстанской области за разжигание межнациональной розни, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Петропавловск.news.
Публикации парня в социальной сети Instagram привлекли внимание сотрудников управления по противодействию экстремизму ДП СКО. В его материалах и комментариях прослеживались признаки разжигания межнациональной и религиозной розни.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 20-летний житель одного из райцентров области, который создал себе дополнительный аккаунт и неоднократно делал оскорбительные публикации.
Материалы дела были переданы в суд Петропавловска. Подсудимый был признан виновным. Ему назначено наказание по статье 174 Уголовного кодекса РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» в виде ограничения свободы на 3,5 года.
Приговор вступил в законную силу.
«Просим помнить, что за разжигание розни законодательством предусмотрена строгая ответственность: от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств - до 20 лет лишения свободы», - напомнил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.
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