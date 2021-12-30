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Какие премии получили министры и сотрудники ведомств в 2021 году

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:35
Какие премии получили министры и сотрудники ведомств в 2021 году
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В министерствах Казахстана ответили, по какому принципу назначаются премии руководству и рядовым сотрудникам ведомств, а также сколько денег было выделено на поощрение работников в 2021 году, передает Tengrinews.kz.

В Министерстве информации и общественного развития сообщили, что в 2021 году выделены и выплачены премии на общую сумму 112 миллионов 396 тысяч 100 тенге, за исключением сотрудников, привлеченных к дисциплинарным взысканиям и находившихся на испытательном сроке.

"В 2021 году премирование для руководящего состава МИОР осуществлялось к государственным праздникам. В среднем на одного человека выплачено по 91,3 тысячи тенге", - говорится в ответе пресс-службы ведомства.

В МВД сообщили, что расходы на выплаты премий сотрудникам органов внутренних дел в бюджете министерства не предусмотрены.

"Размер премии в подразделениях органов внутренних дел складывается из образовавшейся экономии бюджетных средств, которая в зависимости от результатов работы распределяется пропорционально или равномерно между сотрудниками, согласно представлениям непосредственных руководителей. Размер премии министра внутренних дел зависит от экономии бюджетных средств и не отличается от размеров премии сотрудников. Действующим законодательством выплата бонусов в органах внутренних дел не предусмотрена", - рассказали в ведомстве.

В Министерстве сельского хозяйства также заявили, что размер премии сотрудников складывается исходя из экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного органа.

"Бонусы к окладу государственных служащих системой оплаты труда не предусмотрены. Министру, вице-министрам, руководителю аппарата премии в декабре-месяце планируется выплатить по итогам сложившейся экономии бюджетных средств", - сообщили в ведомстве.

В Министерстве национальной экономики выплата премий также осуществляется за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего органа. Планируемого премиального фонда в министерстве не существует.

"Основными показателями, характеризующими результаты деятельности работника, дающими право на его премирование, являются образцовое выполнение должностных обязанностей, выполнение заданий особой важности и сложности, выполнение неотложной и заранее непредвиденной работы, от срочного выполнения которой зависит в дальнейшем бесперебойная работа госоргана", - рассказали в ведомстве.

При этом отмечается, что выплата бонусов и премий министру и вице-министрам действующим законодательством не установлена.

В пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что премирование сотрудников осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 "Об утверждении правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов за счет средств государственного бюджета" и основанном на данном нормативном правовом акте положения о премировании Министерства энергетики.

Отмечается, что установление индивидуальных надбавок за счет экономии фонда оплаты труда в Министерстве не практикуется.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что премирование по итогам 2021 года будет производиться за счет экономии по таким видам расходов государственного органа, как заработная плата, налоги и отчисления по заработной плате, командировки, оплата коммунальных, транспортных услуг, услуг связи, расходов на содержание и обслуживание знаний и помещений, прочих расходов.

В бюджете Министерства юстиции на 2021 год средства на выплату премий не предусмотрены. Премирование сотрудников ведомства также будет производиться за счет экономии средств по фонду оплаты труда.

В МЧС заявили, что размер премий по итогам года складывается из экономии по государственным закупкам и экономии по имеющимся вакансиям.

"Премии по итогам года в размере одного должностного оклада получит руководство министерства, а бонусы не предусмотрены. Согласно указу Президента в бюджете планируется премирование административных государственных служащих в размере двух должностных окладов в год.

Сотрудников МЧС с начала года премировали на майские праздники в размере 50 процентов от должностного оклада, на День спасателя и на День Первого Президента - в размере одного должностного оклада", - сообщили в ведомстве.

Руководство министерства с начала года премировали три раза: в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы в размере 50 процентов от должностного оклада, за образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня спасателя и Дня Первого Президента - в размере одного должностного оклада.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что для премирования сотрудников оцениваются результаты их деятельности. Премирование работников министерства, его ведомств и территориальных органов по итогам года осуществляется исходя из образовавшейся экономии. Итоги года и сумма сложившейся экономии определяются.

Также отмечается, что месячная заработная плата министра с учетом удержаний пенсионных отчислений и подоходного налога составляет 931,4 тысячи тенге, вице-министра - 686,1 тысячи тенге. При этом отмечается, что заработная плата руководства министерства, как и всех административных государственных служащих министерства, не повышалась с 2017 года.

"Для премирования административных служащих в бюджете министерства ежегодно предусматриваются средства в размере двух должностных окладов, что составляет 0,5 оклада в квартал. В течение года сотрудники министерства премировались к государственным и профессиональным праздникам в пределах сложившейся экономии.

Премии выплачиваются всем сотрудникам министерства, за исключением сотрудников, имеющих дисциплинарное взыскание, работающих в министерстве менее одного месяца, в период прохождения испытательного срока. При этом среднемесячный размер премии в целом за 2021 год составил 63,5 тысячи тенге", - говорится в ответе Минэкологии.

Премирование руководства министерства проводится аналогично премированию всех остальных сотрудников министерства, исходя из сложившейся экономии, к государственным и профессиональным праздникам - не более одного оклада.

По данным Министерства культуры и спорта, в 2021 году зарплаты руководства ведомства не увеличивались. Размер премии в министерстве складывается за счет экономии.

В Министерстве образования и науки сообщили, что порядок оплаты труда определен правовыми актами Республики Казахстан. Документы и акты индивидуального применения об оплате труда являются документами для служебного пользования с ограниченным доступом.

На момент публикации материала редакция не получила ответы от других министерств.


Источник: Tengrinews.kz
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