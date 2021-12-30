Президент Токаев подписал несколько важных законов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, регулирующих деятельность человека при обращении с животными, вводящих новые принципы регуляторной политики в сфере бизнеса, а также изменения по вопросам торговой деятельности, передает Tengrinews.kz.



Глава государства подписал:



- закон "Об ответственном обращении с животными";

- закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными";

- закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными";

- закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан";

- закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных".



Закон "Об ответственном обращении с животными" определяет требования к их содержанию, компетенцию государственных органов в области обращения с животными, требования по обращению с безнадзорными и бродячими животными, нормы по их отлову и умерщвлению и многое другое, укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества.



Как изменят наказание за жестокое обращение с животными в Казахстане



Одна из статей также запрещает "пропаганду жестокого обращения с животными и (или) призывы к жестокому обращению с животными, в том числе путем производства, демонстрации, распространения и иного использования печатных, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов с целью извлечения прибыли или без таковой". Как сообщил министр экологии Сериккали Брекешев, в СМИ, соцсетях и мессенджерах запретят публиковать кадры жестокого обращения с животными.



Закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности предусматривает введение Реестра обязательных требований к бизнесу. Внедряется новый принцип 1 in 2 out. Суть принципа в том, что при введении одного нового требования или ужесточения регулирования в отношении бизнеса должны быть отменены два других требования в той же области правового регулирования бизнеса. Постепенно убираются все формы бумажной отчетности для предпринимателей с оставлением только электронных.



Кроме того, должностные лица госорганов законодательно будут нести персональную ответственность за нанесение ущерба бизнесу.