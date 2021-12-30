Российские соцсети станут бесплатными для россиян

Доступ к информации в соцсетях можно будет получать даже при нулевом балансе, сообщает Zakon.kz.
В постановлении премьер-министра России Михаила Мишустина установлены критерии отбора таких ресурсов.
Принимать решение о включении того или иного онлайн-ресурса в список социально значимых будет правительственная комиссия. Доступ к таким ресурсам будет бесплатным для граждан России.
Это значит, что просмотр информации на таких сайтах, например фото- и видеоматериалов, не будет отражаться в трафике, а получать доступ к ним можно будет даже при нулевом балансе.Правительство России
В перечень могут включить наиболее популярные российские соцсети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей. Среди обязательных критериев есть требование о наличии на ресурсе не менее 5 тыс. страниц органов власти, а также страниц государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.
Федеральный закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам был принят в августе 2021 года по результатам пилотного проекта. Для эксперимента были отобраны около 400 онлайн-ресурсов, в том числе интернет-поисковики, сайты органов власти, музеев и учреждений культуры, а также ряда телеканалов и печатных изданий. Правительство России завершило формирование нормативной базы для полномасштабной реализации проекта.
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