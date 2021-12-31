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Как отмечали Новый год 60 лет назад, рассказали казахстанцы

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Как отмечали Новый год 60 лет назад, рассказали казахстанцы
©РИА Новости / Яков Берлинер
Казахстанцы разных поколений рассказали "Хабар 24", какие традиции по отмечанию Нового года были в их детстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сурия Кдралина в декабре 1956 года пошла в первый класс. По ее воспоминаниям, самая большая елка в ее жизни была именно тогда. Там было все: и веселое катание на санках, запряженных лошадьми, и игры в снежки. А после их ждал бал-маскарад в театре. В самом центре зала красовалась большая живая ель, украшенная разноцветными игрушками.




"Возле каждого театра стояла огромная елка. Просто очень большая. И я всегда вспоминаю в Новый год каникулы как самое лучшее время. Потому что папа с мамой привозили вот такие открыточки-пригласительные в театр Лермонтова, оперный театр, возле кинотеатра "Арман". Мы все бегали на эти елки без родителей, без какой-то обуви сменной. Не всегда доходила очередь до Деда Мороза, чтобы к нему поближе подойти", - рассказала Сурия-апай.

Композитор Яков Хан вспоминает, что зимой 1952 года елочные игрушки были стеклянные. Они продавались в гастрономах города, но были дефицитом, и приходилось вставать в очереди, чтобы приобрести их.

"Мы сами из бумаг фигурки делали. Снега ведь не было, вату лепили. Сами все, своими руками, игрушек не было. Где-то восьмой-девятый классы, 59-58-е годы, у меня уже были стеклянные игрушки. Когда я в первый класс пошел, у нас не было. Это 50-е годы", - рассказал композитор.

По воспоминаниями другого музыканта - Артыка Токсанбаева, в начале 60-х алматинцы ходили в гости без приглашения. Почти у всех на праздничном столе были оливье, винегрет, селедка под шубой, "Советское шампанское". И обязательно – мандарины.

"Мое поколение - советских людей. Новый год ассоциируется прежде всего с запахом мандаринов, апельсинов. Такого, естественно, не было, чтобы, как сейчас, круглогодично. Именно на Новый год попадали мандарины в продажу. Эти подарки в кульках - в них обязательно был мандарин, апельсин. Мандарины тогда, естественно, абхазские были. Апельсины не всегда были", - рассказал председатель Ассоциации композиторов Казахстана.

В начале 80-х в подарки стали класть популярные тогда жевательные резинки: "Апельсиновая", "Мятная", "Клубничная" и "Кофейный аромат". Дети прямо на утренниках вытаскивали их из кулечков и принимались жевать. Новый год во все времена люди ждали с нетерпением и готовились к нему с особым трепетом.


Источник: tengrinews.kz
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