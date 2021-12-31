Во сколько обойдется самый дорогой и самый дешевый новогодний стол в Казахстане

В каждой казахстанской семье есть свое фирменное блюдо, которым украшают новогодний дастархан, но остановимся мы на самых популярных.



Трудно представить бой курантов без хлопка пробки шампанского, а застолье – без рюмочки крепкого напитка. Оливье тоже стал традицией, и готовят его даже те, кто не любит салаты с майонезом, а бешбармаком угощают под елкой в каждом втором доме.



Брызги шампанского



Благодаря фильму “Ирония судьбы” новогодним блюдом стала заливная гадость (тьфу, рыба), так что этот вариант тоже рассмотрим.



Самое дорогое шампанское, которое удалось найти в Актобе, стоит 80 тысяч тенге. Оно упаковано в красивую коробку, а в подарок к искристому идут 2 фужера. Если брать не подарочную версию, то самое дорогое шампанское стоит 45 тысяч тенге.



Из крепких алкогольных напитков в отделе элитного алкоголя отыскалось марочное шотландское виски за 163 тысячи тенге. Литровая бутылка спрятана в темную коробку, поэтому больше информации о ней отыскать не удалось.



Самый дорогой коньяк стоил немногим дешевле. За 160 тысяч тенге можно прикупить бутылочку напитка из винограда, выращенного во французском регионе Пуату. По международным нормам, только он может именоваться коньяком, а всё остальное – бренди. Самый дорогой бренди стоит 110 тысяч тенге за пол-литра. Выдержан он на легендарном заводе в Армении, и бренди стал считаться только в этом году. А 20 лет назад, когда его разливали по бочкам, напиток был еще коньяком.



Ешь ананасы, рябчиков жуй



Такую выпивку просто грешно закусывать плебейским оливье. Так что главный новогодний салат надо будет состряпать из самых дорогих ингредиентов.



Вареную колбасу из Италии, которую в супермаркете почему-то обзывают болоньезе, в Актобе продают по 5 200 тенге за кило. Банка немецкого майонеза в 330 мл стоит 2 800 тенге, а французский зеленый горошек – 1 350 тенге за баночку.



Из чего сложена такая стоимость – непонятно. Сколько бы мы ни крутили баночку и ни вчитывались в мелкий шрифт, так и не нашли ни слова о том, что горошек собирали юные девственницы в августовское полнолуние на заповедных полях Бургундии. Видимо, те, кто его покупает, считает эту инфу очевидной.



Ни слова не было и о секретах сбора испанских огурчиков, которые стоили 2 200 тенге. За такие деньги их должны мариновать не в уксусе, а в хересе 1969 года из урожая с южных холмов Андалусии.



Портить такой оливье банальными куриными яйцами как-то не комильфо. Страусиных или крокодильих в актюбинских супермаркетах не нашлось, так что с голодухи сойдут и перепелиные по 500 тенге за десяток.



Жайму для бешбармака буржуйские кулинары почему-то зовут заготовкой для лазаньи. Это и позволяет им продавать лепешки по 3 500 тенге за полукилограммовую пачку. И, естественно, банальной говядиной такое осквернять нельзя, но фазан вполне сгодится. За тушку в полтора кило запросили 12 тысяч тенге.



Что касается заливной рыбы, к французскому горошку и испанским огурчикам должен хорошо пойти норвежский лосось. К сожалению, рыбы дороже 25 000 тенге за кило в Актобе найти не удалось.



Скромненько, но со вкусом



К среднему классу у нас относится тот, кто зарабатывает столько, чтобы на каждого члена семьи приходилось 220 тысяч тенге в месяц и более. То есть редкие деликатесы им не по карману, а прикупить в честь праздника продукты подороже они могут.



Хороший брют стоит в Актобе 12 тысяч тенге. Брютом называют шампанское с минимальным содержанием сахара. Такое считается самым благородным из игристых вин.



Неплохой коньяк или виски стоит 15–20 тысяч тенге. Зеленый горошек – 880 тенге за банку, белорусский майонез без крахмала и прочей пакости – 580 тенге, а отличная вареная колбаса – 2 400 тенге за килограмм. Для заливной рыбы сгодится тунец за 3 500 или осетринка за 7 тысяч тенге.



Хорошая конина на рынке стоит 2–2,5 тысячи тенге, а если заплатить 3 тысячи тенге, из мяса вырежут кость и домой привезут чистейшее филе.



Домашние яйца для оливье стоят 600 тенге. Желток в них ярко-желтый, в отличие от магазинной бледности яиц из супермаркета, да и по размеру они больше.



Всё полезно, что в рот полезло



Каждый актюбинец затоваривается к Новому году настолько, насколько позволяют доходы, но мы возьмем и самый бюджетный вариант празднования.



Треснутые яйца можно прикупить по 180 тенге за десяток. Это если прикрыть глаза на совсем глубокие трещины. За 260 тенге рыночные торговцы готовы продать двухлитровую банку огурцов сомнительного происхождения. Если брать по акции с истекающим сроком годности, литровая бадья выйдет в 350 тенге. Бонусом к этому обычно идут гастрит, изжога и диарея.



На заливную рыбку сгодятся местные пескарики по 600 тенге за кило. С мясом гораздо сложнее, хотя, если долго бродить по рынку, можно наткнуться на трупики кур-несушек. Такую снедь продают торговки прямо с тротуара, разложив товар на картонке. Судя по отсутствию жира, курочки умерли от голода, а по жесткости мяса птицы – застали еще распад СССР. Зато и стоит тушка всего 600 тенге. Мяса в бешбармаке будет немного, а вот сорпы, пусть и жиденькой, хватит на всех. Жайму по акции можно найти по 180 тенге.



Какая гадость, дайте две!



Горошек по 185 тенге продавался по акции, и пыльные ящики с ним стояли прямо посреди зала. Этот продукт трудно испортить, но производители постарались. Большинство горошинок были желтыми и жесткими, а от рассола исходил резкий резиновый запах бензоата натрия и еще какой-то химической дряни.



Из дешевого пойла в некоторых магазинах попадается нечто, по запаху напоминающее смесь ацетона с уайт-спиритом, но продавцы почему-то называют бутылку сивушных масел водкой и продают по 900 тенге за поллитровку. Накушавшись этого зелья, есть неиллюзорный шанс встретить первое утро года в реанимации. Если же многострадальный организм после этой химической атаки уцелеет, “шампанское” по 750 тенге его точно добьет. По сути, это просто брага со стойким привкусом дрожжей, разлитая по красивым бутылкам и обильно сдобренная ароматизатором.



Что самое страшное, эта отрава пользуется спросом! В выходные в одном из магазинов российской торговой сети у касс выстроилась огромная очередь, и продуктовые тележки были набиты дешевыми продуктами сомнительного качества.



Когда куранты станут отсчитывать первые минуты 2022 года, в таких семьях будет только одно желание – дожить до утра.