Россия построит в Казахстане завод стоимостью $1 млрд

Соответствующее соглашение об осуществлении проекта компании «Еврохим» в Жамбылской области по строительству завода по выпуску минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью 1 млн тонн в год подписано между правительствами России и Казахстана.
Соглашение о реализации проекта минерально-химической компании «Еврохим» в Жамбылской области Казахстана «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений» подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, говорится в сообщении компании «Еврохим». В рамках проекта предполагается освоение месторождений фосфоритового бассейна Каратау и строительство нового завода по производству минеральных удобрений в Жамбылской области.
«Объем инвестиций к настоящему времени составил $270 млн, предстоит вложить еще около $600 млн», - говорится в сообщении Минпромторга РФ.
«Еврохим» уже реализовал первый этап проекта - по разведке и началу разработки месторождения, созданию и введению в эксплуатацию горнорудного комплекса с мощностью производства фосфоритовой муки 640 тыс. тонн в год.
Подписанный документ позволит перейти к реализации второго этапа проекта – расширению действующего производства и началу строительства в будущем году завода мощностью 1 млн тонн минеральных удобрений и индустриальных продуктов в год. Работа химического предприятия обеспечит возможность создания не менее 1200 новых рабочих мест в Жамбылской области.
- На новое предприятие в Казахстане будут осуществляться поставки хлористого калия из России, в проекте планируется использовать российское энергетическое, горнорудное оборудование на общую сумму около $50 млн. Конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт – в Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт - в Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Завершить строительство завода планируется к 2025 году.
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