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Совет врача. Каким продуктам отдать предпочтение за новогодним столом?

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Совет врача. Каким продуктам отдать предпочтение за новогодним столом?
Иллюстративное фото
Не трогай, это на новый год. Наверняка многие из нас говорили или слышали эту фразу не раз. Традиционно с утра хозяйки на кухне готовят блюда для праздничного стола, забывая при этом полноценно принимать пищу в течение дня и ограничивают своих домочадцев перекусами.

«Дальше это чревато какими-то последствиями, особенно для людей у кого есть хронические заболевания, камни в желчном пузыре, не говоря уже о язвах и прочих. Поэтому всем рекомендую, чтобы не было обострений, особенно для тех, кто уже знает об этом заболевании — кушать во время, то есть завтрак, обед и ужин. И просто идет уже дополнительный прием пищи в позднее время», — говорит врач-гастроэнтеролог поликлиники №1 Костаная Салтанат Тажкенова.

Также гастроэнтеролог рекомендовала за новогодним столом отдать предпочтение холодным, запеченым закускам и воздержаться от жирной пищи и обилия фруктов, особенно цитрусовых. Также на помощь желудку могут прийти препараты, содержащие ферменты. Желательно принять их за несколько часов до праздничного ужина, либо во время него. Однако проявить умеренность в еде удается далеко не всем, и количество пациентов после новогодних застолий увеличивается.

«Как правило да, те у кого есть, кто информирован о своем заболевании, они приходят планово, то есть без экстренных каких-то случаев, а те, которые впервые выявлены — желудочно-кишечные заболевания, в основном каменные холециститы, они впервые приходят. В основном они узнают о камнях после такого застолья», — говорит врач.

Также Салтанат Тажкенова отметила, что безопасных для организма доз алкоголя не существует, и по возможности от его употребления стоит и вовсе отказаться. Если сделать этого не удалось, прислушайтесь к советам специалистов.

«Смотря насколько сильно плохо себя чувствует. Желательно, естетственно, пить воду и ограничить прием пищи. В этом плане каких-то универсальных рекомендаций тоже нет. Кто-то рекомундует там активированный уголь и прочее, но чем меньше препаратов, тем лучше», — советует врач.

Также медики отмечают, чтобы праздник не омрачился обострением заболеваний, самое главное правило, которое стоит соблюдать всем — это умеренность в еде. Также полезным будет вставать из-за новогоднего стола, чтобы между приемами пищи проходило время.


Источник: alau.kz
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