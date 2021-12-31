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Новые ограничения с 5 января: МВК назвала причину

Просмотров:514 Опубликовано: Сегодня, 14:58
Новые ограничения с 5 января: МВК назвала причину
Иллюстративное фото
С 5 января вступят в силу новые ограничения в деятельности отдельных объектов. Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 назвала причины их введения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВК.

Постановлением главного санврача в будние и выходные дни вход в ТРЦ, торговые дома, торговые сети и караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей, без ограничений по режиму работы.

"Принимаемые меры основаны с учетом скорости распространения и передачи варианта коронавируса "омикрон", который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МВК добавили, что меры также направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, недопущение введения более жестких ограничительных мер.

"Заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем варианта "дельта", отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Казахстане разработали план ограничений на случай появления "омикрона". Меры, в частности, будут приняты в отношении банков, отделений "Казпочты", ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, спа, бассейнов и других объектов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • watlow
 diger (Посетители) Сегодня, 16:03
tolk,Бесовщина в расцвете, скоро на кострах начнут сжигать нормальных людей. Поражаюсь тем, на что может пойти категория людей, ради отбивания бабла, вложенного в бизнес на вакцинах, тестах и масках.
 
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  • watlow
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:24
Скоро нас (нейтрально-синих) совсем в угол поставят!
 
 

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