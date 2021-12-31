Психолог рассказала, как загадать желание в новогоднюю ночь так, чтобы оно точно исполнилось

Новый год – лучшее время, чтобы загадывать желания: люди поджигают записки и бросают их в шампанское, пишут письма Деду Морозу и «про себя» просят у судьбы исполнения мечты во время боя Курантов. Известный психолог Светлана Залыгаева рассказала корреспонденту Тульской службы новостей, как сделать так, чтобы загаданное желание обязательно исполнилось в 2022 году.
Правило №1. Конкретность желания Чем конкретнее сформулировано желание, тем скорее оно воплотится в жизнь.
«Если человек загадает желание: хочу автомобиль в новом году. И у него появится машина, но вполне возможно, что это окажется ее маленькая моделька, которую мужчина купил своему сыну», – объяснила Залыгаева.
По словам психолога, в желании должен быть обозначен конкретный результат. Если продолжить пример с автомобилем, формулировка может быть следующей: «Я хочу купить машину в кредит такой-то марки и такой-то расцветки приблизительно в такой-то период времени».
«Это желание в форме конкретной цели и результата. Человеку понятно, что он будет делать это сам, а не продолжит надеяться на абстрактное чудо», – объяснила специалист.
Эксперт советует подготовить формулировку заранее, а не судорожно придумывать в новогоднюю ночь.
Правило №2. Желание должно быть только вашим Загадывая желание, человек должен убедиться, что это действительно его инициатива, а не надиктованная окружением норма.
«Допустим, девушка хочет выйти замуж и загадывает желание, чтобы в следующем году найти молодого человека. На самом деле не она этого хочет, а родители настаивают. Девушка принимает чужое желание за свое. Конечно же, подсознательно она не будет стремиться к этому», – объяснила Светлана корреспонденту Тульской службы новостей.
Психолог объяснила, что на такого рода «чужие желания» у человека не найдется энергии.
Почему загаданное не сбывается Достичь определенного результата человеку мешают ментальные барьеры, которые могли появиться у него под влиянием общества еще в детстве.
«Ментальные барьеры – это различные установки, например, «я не могу», «у меня не получится», «а почему именно мне должны достаться машина» и т.п. Как правило, они связаны с утверждением «я недостоин»», – пояснила эксперт.
Помимо этого, Залыгаева объясняет, что рациональный мозг человека отрицает возможность удачи или везения.
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