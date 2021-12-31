В Казахстане планируют открыть филиалы ведущих российских вузов

В казахстанском Министерстве образования и науки сообщили, что стороны также договорились о тесном сотрудничестве в рамках имеющихся соглашений и совместных программ.



Власти Казахстана и России договорились о сотрудничестве в области высшего образования, в будущем в республике планируется открыть филиалы ведущих российских вузов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК (МОН).



«МОН по поручению главы государства проводит работу по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов на территории Казахстана. 24 декабря состоялся телефонный разговор министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. Министры обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписание нового межправительственного соглашения о сотрудничестве», - говорится в сообщении.



По данным ведомства, в рамках достигнутых договоренностей 28 декабря в Москву была направлена казахстанская делегация во главе с вице-министром образования и науки Куанышем Ергалиевым.



«В ходе рабочего визита мы провели ряд встреч с российскими коллегами. Встретились с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Посетили эти вузы и провели переговоры по вопросам сотрудничества и открытия филиалов российских университетов у нас в стране», - сказал Ергалиев.



По его словам, стороны также договорились о тесном сотрудничестве в рамках имеющихся соглашений и совместных программ. «Кроме того, отдельным направлением будет активизация работы в рамках программы «Болашак» в части направления наших стипендиатов программы как на обучение, так и на стажировку в ведущие российские вузы», - отметил вице-министр.