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Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, которое вводит новые ограничения с 5 января 2022 года, передает Tengrinews.kz.

В будние и выходные дни вход в ТРЦ, торговые дома, торговые сети и караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей, без ограничений по режиму работы.

Полная версия документа опубликована на сайте Комитета санэпидконтроля.

Ранее Межведомственная комиссия одобрила предложение Минздрава по принятию дополнительных мер с 5 января.

А в случае выявления штамма "омикрон" на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений "Казпочты", ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, спа, бассейнов и других объектов.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 5 января 2022 года.


Источник: tengrinews.kz
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