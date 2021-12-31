Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, которое вводит новые ограничения с 5 января 2022 года, передает Tengrinews.kz.
В будние и выходные дни вход в ТРЦ, торговые дома, торговые сети и караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей, без ограничений по режиму работы.
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Комитета санэпидконтроля.
Ранее Межведомственная комиссия одобрила предложение Минздрава по принятию дополнительных мер с 5 января.
А в случае выявления штамма "омикрон" на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений "Казпочты", ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, спа, бассейнов и других объектов.
Постановление вступает в силу с 00.00 часов 5 января 2022 года.
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