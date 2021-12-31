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Талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды

Просмотров:28 Опубликовано: Сегодня, 19:17
Талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороды
Фото ©REUTERS
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в Казахстане) не будет заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении министерства отмечается, что талибы не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за ее отсутствие. Министерство заявило, что отращивание бороды является всего лишь рекомендацией.

Ранее сообщалось, что должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в афганской провинции Гильменд рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. Однако позже телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации временного правительства Афганистана сообщил, что запрет на бритье бород не является официальной позицией "Талибана".

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.


Источник: tengrinews.kz
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