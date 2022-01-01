«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 01 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.8 KZT
  • €1 = 489.1 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Президент Токаев рассказал, что ждет казахстанцев в 2022 году

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 01:52
Президент Токаев рассказал, что ждет казахстанцев в 2022 году
Фото Турар Казангапов/Tengrinews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что ждет казахстанцев в 2022 году, передает Tengrinews.kz.

В своем новогоднем обращении Глава государства отметил, что четвертое десятилетие независимости Казахстана должно стать "периодом всесторонней модернизации и обновления". Касым-Жомарт Токаев пообещал, что интересы и заботы людей будут в центре реформ.

"В новом году увеличится размер МЗП и прожиточного минимума. Будут строиться новые дома и дороги. Мы усилим работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию чистой энергетики, сельского хозяйства, технологической индустрии. Продолжится улучшение социальной инфраструктуры: школ, больниц, объектов культуры и спорта. Новый импульс получит цифровизация экономики и социальной жизни. Пройдут выборы более 300 акимов сельского уровня. Полиция перейдет на сервисную модель работы, чтобы сделать необратимым рост доверия граждан. Мы также будем заниматься реформой правоохранительной и судебной систем. В целом политическая и экономическая модернизация страны будет продолжена", - добавил Президент.

Он также отметил, что пандемия коронавируса еще не отступила, поэтому в Казахстане продолжат массовую вакцинацию и ревакцинацию.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Askar_M (Посетители) Сегодня, 03:30
Мы усилим работу по поддержке малого и среднего предпринимательства

Это как? Опуская порог НДС и ставя под новые налоги тысячи малых ИП?
Закрывая ТЦ и другие точки малого бизнеса? Типа идёт некий опасный вирус.
Вводя маркировку товаров из за которой цены на товары вырастут?
Поднимая медицинский налог?
Вводя дополнительный налог в 5% на ПФ для работодателя?
Поддержка так и прёт из всех щелей...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика