Президент Токаев рассказал, что ждет казахстанцев в 2022 году

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что ждет казахстанцев в 2022 году, передает Tengrinews.kz.
В своем новогоднем обращении Глава государства отметил, что четвертое десятилетие независимости Казахстана должно стать "периодом всесторонней модернизации и обновления". Касым-Жомарт Токаев пообещал, что интересы и заботы людей будут в центре реформ.
"В новом году увеличится размер МЗП и прожиточного минимума. Будут строиться новые дома и дороги. Мы усилим работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию чистой энергетики, сельского хозяйства, технологической индустрии. Продолжится улучшение социальной инфраструктуры: школ, больниц, объектов культуры и спорта. Новый импульс получит цифровизация экономики и социальной жизни. Пройдут выборы более 300 акимов сельского уровня. Полиция перейдет на сервисную модель работы, чтобы сделать необратимым рост доверия граждан. Мы также будем заниматься реформой правоохранительной и судебной систем. В целом политическая и экономическая модернизация страны будет продолжена", - добавил Президент.
Он также отметил, что пандемия коронавируса еще не отступила, поэтому в Казахстане продолжат массовую вакцинацию и ревакцинацию.
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