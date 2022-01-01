Более 400 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (31 декабря) в Казахстане зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 988 313 случаев, из них:



в городе Нур-Султане - 85,

в городе Алматы - 73,

в городе Шымкенте - 18,

в Акмолинской области - 37,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 14,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 19,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 6,

в Карагандинской области - 50,

в Костанайской области - 36,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 36,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 5.

