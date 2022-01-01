Стоимость изготовления документов изменилась в Казахстане

С 1 января в стране увеличился размер месячного расчетного показателя. Что это значит? А значит это, что изменилась и стоимость изготовления документов. Конечно, в большую сторону, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kstnews.kz.



С начала 2022 года размер МРП увеличится с 2917 до 3063 тенге. Исходя из этой цифры получение документов обойдется казахстанцам в:



паспорта - 24 504 тенге (8 МРП);

удостоверения личности - 613 тенге (0,2 МРП);

водительских прав - 3828 тенге (1,25 МРП);

свидетельства о рождении - бесплатно, но в случае изменения, дополнения и восстановления документа - 1532 тенге (0,5 МРП);

регистрация брака - 3063 тенге (1 МРП), повторная выдача свидетельства - 1532 тенге (0,5 МРП);

подача на развод - 6126 тенге (2 МРП).