Стоимость изготовления документов изменилась в Казахстане

С 1 января в стране увеличился размер месячного расчетного показателя. Что это значит? А значит это, что изменилась и стоимость изготовления документов. Конечно, в большую сторону, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kstnews.kz.
С начала 2022 года размер МРП увеличится с 2917 до 3063 тенге. Исходя из этой цифры получение документов обойдется казахстанцам в:
паспорта - 24 504 тенге (8 МРП); удостоверения личности - 613 тенге (0,2 МРП); водительских прав - 3828 тенге (1,25 МРП); свидетельства о рождении - бесплатно, но в случае изменения, дополнения и восстановления документа - 1532 тенге (0,5 МРП); регистрация брака - 3063 тенге (1 МРП), повторная выдача свидетельства - 1532 тенге (0,5 МРП); подача на развод - 6126 тенге (2 МРП).
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