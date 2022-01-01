Какие изменения ожидают казахстанцев в 2022 году

В 2022 году вступают в силу более 20 поправок в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Например, майнеры будут платить налог - 1 тенге за 1 киловатт мощности электроэнергии, использованной при добыче криптовалюты. Банки второго уровня начнут передавать в налоговые органы данные по мобильным платежам. А иностранные интернет-компании обяжут платить в нашей стране «налог на Google». С 1 января повысят размеры прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. Kapital.kz собрал самые важные нововведения.



Для казахстанцев



С 1 января 2022 года повысят размеры прожиточного минимума (ПМ) и месячного расчетного показателя (МРП). Это приведет к росту доходов 5,1 млн человек, получающих пенсии и пособия из бюджета, а увеличение минимальной заработной платы (МЗП) обеспечит рост доходов 1,6 млн человек. Отметим, что размеры прожиточного минимума и месячного расчетного показателя устанавливаются ежегодно с учетом прогнозного уровня инфляции. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране размеры ПМ и МРП были увеличены дважды, в общей сложности на 10%. В этом году они были проиндексированы на 5%, в результате размеры ПМ и МРП составили 34 302 тенге и 2 917 тенге соответственно. С 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя еще на 5%. В итоге размер ПМ составит 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге.



На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий 190,4 млрд тенге. Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек, из них: порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге; 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге. Также повышение ПМ положительно скажется на уровне доходов более 900 тыс. человек, получающих адресную социальную помощь.



С 1 января 2022 года размер МЗП будет увеличен с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Таким образом, рост размера минимальной зарплаты составит 41%. В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.



С 2020 года поэтапно повышается зарплата педагогов, к 2023 году она увеличится в 2 раза. В 2021 году начато поэтапное повышение зарплаты медицинских и социальных работников, в результате в течение 4 лет их зарплата также вырастет в 2 раза. С 2022 года будет увеличиваться заработная плата тех категорий, которых повышение не затронуло. Это – архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и др., порядка 588 тыс. человек. В целом заработная плата повышается у порядка 1,2 млн гражданских служащих.



До 1 апреля 2022 года продлят сроки действия порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанных на 2021 год. «Для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года», - сообщал пресс-секретарь главы государства Берик Уали. В начале декабря стало известно, что с 2022 года будет повышен порог достаточности для досрочного изъятия части накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение или для передачи излишков управляющим компаниям.



С 1 января 2022 года вводится понятие «налоговое мобильное приложение». Через сервис физлицам будут предоставлять данные об исчисленных суммах налоговых обязательств по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства и (или) о сумме налоговой задолженности, также казахстанцам через приложение будут вручать уведомления о сумме предстоящих налогов.



С 1 марта 2022 года вступит в силу норма о «паспорте налогоплательщика». Документ будут размещать налогоплательщики, которые работают в сфере общепита и торговли, возле контрольно-кассовых машин или других общедоступных местах. Паспорт вводится для информирования покупателей, пользователей услуг, контрагентов и т.д. об исполнении компанией своих налоговых обязательств.



С 1 января 2022 года предусмотрено обложение кладовок в многоквартирных жилых домах и используемых в личных целях по ставкам, аналогичным жилищам (прогрессивная шкала). Стоимость будет определять «Правительство для граждан». Начисление налога на имущество будет производить КГД. Обязательства по представлению ФНО 700.00 у физических лиц, владеющих такими кладовками, не возникнет.



С 1 января 2022 года вводится норма о предоставлении рассрочки по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимого имущества налогоплательщика и (или) третьего лица и (или) под банковскую гарантию. При этом не может быть предметом залога единственное жилье физического лица, ИП или лица, занимающегося частной практикой.



Для бизнеса



С 1 января 2022 года для определения налогооблагаемого дохода показатели минимального размера заработной платы заменят на эквивалент в минимальном расчетном показателе.



С 1 марта 2022 года будут расширены обязанности банков второго уровня (фискализация мобильных платежей - Ред.). Для БВУ и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, введут дополнительные обязанности по передаче сведений в налоговые органы:

- по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет через мобильные платежи;

- ежемесячно по итоговым суммам, поступившим на банковский счет ИП, применяющим отдельные специальные налоговые режимы и использующим мобильное приложение е-Salyq Business с согласия на раскрытие банковской тайны по таким сведениям;

- об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных физическими лицами в пользу и в разрезе иностранных интернет-компаний (налог на Google или цифровой налог - Ред.). Эта норма будет введена в действие с 1 января 2022 года;

- по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, или лица, занимающегося частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям, данные начнут передавать с 1 января 2025 года.



С 1 января 2022 года вводится «налог на Google». Вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам и оказанным услугам физлицам на территории Казахстана. Все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана. Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков эта мера не коснется.



Вводится и новый специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей с использованием мобильного приложения E-Salyq Business. Через сервис можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, вести расчет налогов и социальных платежей и т.д.



От уплаты КПН и ИПН на 3 года освободят юрлиц, применяющих новый СНР с использованием специального мобильного приложения.



С 1 января 2022 года вводится плата за цифровой майнинг. Налог будут платить юридические и физические лица, осуществляющие добычу криптовалюты. Объектом обложения являются объемы электроэнергии, используемой при майнинге. Ставка платы за цифровой майнинг составит 1 тенге за 1 киловатт мощности электроэнергии, потребленной при добыче криптовалюты. Налоговым периодом для исчисления платы за цифровой майнинг является квартал, налоговая отчетность не предусмотрена. О результатах своей деятельности плательщики будут информировать Комитет по информационной безопасности.



Предусмотрено и распространение срока исковой давности в пять лет на субъекты крупного предпринимательства, отнесенные к такой категории по Предпринимательскому кодексу.



С 1 января 2022 года вступит в силу применение упрощенного порядка ликвидации к плательщикам НДС, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность в период срока исковой давности, а также поправка о применении контрольно-кассовых машин (ККМ) при расчетах с использованием мобильных платежей. Поясняется, что в понятие «денежные расчеты» включены в том числе расчеты с использованием мобильных платежей. Понятие «мобильные платежи» также введено в Закон РК «О платежах и платежных системах».



С 1 января 2022 года вводится поправка об указании в чеке ККМ ИИН/БИН получателя. Напомним, с 1 апреля 2021 года неплательщики НДС обязаны выписывать ЭСФ по сделкам стоимостью свыше 1 000 МРП, и получатель товаров, работ, услуг для целей КПН подтверждает расходы ЭСФ. Ранее такие расходы подтверждались бухгалтерскими документами или документами, оформляемыми в соответствии с отраслевым законодательством (накладные на товары, акты выполненных работ/оказанных услуг, платежные документы и др.). Для исключения дополнительных обременений для субъектов малого бизнеса предусмотрена возможность:

– для ИП, не являющегося плательщиком НДС, по гражданско-правовым сделкам на сумму более 1 000 МРП (2,9 млн тенге) вместо выписки ЭСФ предоставить покупателю чек онлайн ККМ с указанием в чеке ИИН/БИН получателя (ст. 242 Налогового кодекса);

– по включению в состав чека ИИН/БИН покупателя и предоставления такого чека по требованию покупателя (ст. 166 Налогового кодекса).



Обязательная выписка ЭСФ по сделкам свыше 1000 МРП отменена в рамках пилотного проекта.



С 1 января 2022 года будут исключены требования по выписке ЭСФ субъектами малого предпринимательства и реализующими товары в розницу конечному потребителю (розничные реализаторы) при условии предоставления покупателю чека онлайн ККМ.



С 1 января 2022 года вводится администрирование подакцизной продукции. Предусмотрена замена терминов: «акцизные марки» на «средства идентификации» в связи с запуском с 1 октября 2020 года цифровой маркировки. «Виноматериал» и «пиво и пивной напиток» на «виноналив» и «пивоваренную продукцию» для приведения в соответствие с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018).



Будет введена и постоплата акциза для отечественных производителей алкогольной продукции. Для производителей предусмотрены два способа уплаты акциза: до получения учетно-контрольных марок (УКМ) и в день ее отгрузки, при представлении обязательства о целевом использовании УКМ. В КГД пояснили, что постоплата акциза на водку принята во всех странах ЕАЭС. Предоплата в Казахстане ставит наших производителей в более сложные условия, нежели конкурентов. Данная мера позволит оказать поддержку отечественным производителям и сдержать импорт, уравняет производителей водки с производителями табачных изделий и пива и позволит высвободить значительные оборотные средства, привлекаемые под высокую ставку у банков второго уровня.



С 1 января 2022 года вводится новая форма государственного контроля – «Прослеживаемость оборота товаров». Введение данной нормы связано с подписанием 29 мая 2019 года Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Прослеживаемость оборота товаров предусматривает организацию учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальных систем - ИС ЭСФ. Для налогоплательщиков предусматриваются обязанности по оформлению электронных сопроводительных документов.



Кредитным товариществам предоставят право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов) против сомнительных и безнадежных активов по предоставленным микрокредитам, а также вознаграждения по ним, за исключением активов, предоставленных взаимосвязанной стороне либо третьим лицам по обязательствам взаимосвязанной стороны. Такая поправка вводится из-за того, что все кредитные товарищества относятся к финансовым организациям, также все кредитные товарищества, занятые в сфере финансирования АПК, относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, они обязаны формировать финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами для малого и среднего бизнеса.



С 1 января 2022 года для улучшения инвестиционного климата и развития обрабатывающей промышленности предприятия освободят от КПН дохода, направленного на реинвестирование в новые основные фонды. Субъекты малого предпринимательства обрабатывающей промышленности не будут облагать КПН прибыль, которая будет реинвестирована в развитие производства (приобретение или строительство зданий и сооружений производственного назначения).



С 1 января 2022 года предоставляется право отнесения на вычеты расходов на оплату вознаграждений по внутригрупповым займам, полученным дочерними организациями от национальной материнской компании. На сегодня при привлечении внешних целевых займов национальной компанией конечными пользователями являются их дочерние организации, поскольку напрямую дочерним организациям займы иностранные инвесторы не выдают. При этом выплачиваемое вознаграждение материнской компании у дочерних компаний ставится на вычет не в полном объеме.



Для субъектов социального предпринимательства уменьшится налогооблагаемый доход по КПН в размере произведенных расходов на оплату обучения по профессии, профессионального повышения квалификации или переподготовку по профессии работников, являющихся инвалидами, родителями или опекунами, воспитывающими детей-инвалидов, пенсионерами, выпускниками детских домов в возрасте до 29 лет, лицами, освобожденными из мест лишения свободы в течение 12 месяцев после освобождения, кандасами, но не более 120-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года на одного работника за налоговый период.



С 1 января 2022 года будут освобождены от налога на добавленную стоимость обороты по реализации следующих товаров, работ, услуг, местом реализации которых является Казахстан:

- оказание услуг назначенного оператора, оформленные едиными документами в соответствии с актами Всемирного почтового союза;

- по транзиту международных почтовых отправлений назначенных операторов других стран-членов Всемирного почтового союза через территорию РК.



С 1 января 2022 года при администрировании НДС не будут использовать технологию Blockchain.



Предусмотрено и продление уплаты НДС на импортируемые товары методом зачета по средствам производства, которые отсутствуют на территории РК до 1 января 2025 года, а также исключение из перечня товаров, импортируемых на территорию РК, по которым НДС уплачивается методом зачета, пестицидов, племенных животных всех видов и оборудования для искусственного осеменения, крупного рогатого скота.



С 1 января 2022 года будет введен новый инструмент торговой политики - «минимальный уровень цен», предусмотренный для установления стоимости при исчислении НДС по импортированным товарам по перечню, устанавливаемому министерством торговли и интеграции. При мониторинге перемещаемых грузов со стран ЕАЭС органами государственных доходов выявляются многочисленные нарушения, в том числе занижение стоимости на ввозимые товары. Все эти факты приводят к потерям НДС в связи с занижением налогооблагаемой базы и ставят в неравные конкурентные условия добросовестных предпринимателей и производителей. Введение минимального уровня цен на определенные товары из стран ЕАЭС будет способствовать предотвращению фактов занижения стоимости на ввозимые товары и позволит взимать НДС с актуальной налогооблагаемой базы. Такая мера направлена на поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей, также это возможность применения зеркальных мер в отношении стран, дискриминирующих казахстанский экспорт.



Вводится в действие ретроспективно с 1 января 2021 года снижение налога на транспортные средства для малогабаритных фургонов. Для снижения затрат малого и среднего бизнеса в условиях пандемии предусмотрено отнесение малогабаритных фургонов к грузовым автомобилям с порядком налогообложения в зависимости от грузоподъемности. Сейчас малогабаритные фургоны рассматриваются как легковые автомобили и облагаются налогом в зависимости от объема двигателя. Транспортные средства категории «B» с максимальной разрешенной массой менее 3 500 килограмм будут отнесены к грузовым автомобилям, по которым исчисление налога производится по ставкам, установленным подпунктом 2) пункта 1 статьи 492 Налогового кодекса. Данная мера позволит собственникам малогабаритных фургонов значительно уменьшить сумму налога на транспорт.



С 1 января 2022 года предусмотрено включение субъектов социального предпринимательства в число плательщиков налога на имущество, применяющих ставку 0,5% к налоговой базе. Также предусмотрено право выбора в применении одной из наименьших налоговых ставок, в случае если субъект социального предпринимательства соответствует нескольким положениям пунктов 2, 3, 4 и 5 статьи 521 Налогового кодекса.



С 1 января 2022 года установлен новый объект государственной пошлины за выдачу разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан в размере 4 МРП. Предусмотрено и взимание государственной пошлины за выдачу проездного документа в размере 8 МРП.



С 1 января 2022 года вводится понятие «стабильность налогового законодательства» для юрлиц, заключивших соглашение об инвестиционных обязательствах.