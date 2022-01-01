Коронавирус в Казахстане: доступ к ТРЦ ограничат

С 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения к деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавируса. Постановлением главного государственного санврача в будние и выходные дни вход в ТРЦ, ТД, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м.), караоке разрешается только при условии наличия "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы. "Принимаемые меры основаны с учетом скорости распространения и передачи варианта коронавируса "омикрон", который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран", - объяснили в МВК. Там отмечают, что система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку из-за быстрого распространения нового штамма. "В связи с этим принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер. Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем варианта "дельта", отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ заболеваемость распространится по всему миру в течении нескольких месяцев", - резюмировали в МВК. Ранее сообщалось, что в случае выявления "омикрона" в Казахстане и ухудшения эпидситуации, такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и т.д.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz