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Коронавирус в Казахстане: доступ к ТРЦ ограничат

Просмотров:558 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Коронавирус в Казахстане: доступ к ТРЦ ограничат
Иллюстративное фото
С 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения к деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавируса. Постановлением главного государственного санврача в будние и выходные дни вход в ТРЦ, ТД, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м.), караоке разрешается только при условии наличия "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы. "Принимаемые меры основаны с учетом скорости распространения и передачи варианта коронавируса "омикрон", который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран", - объяснили в МВК. Там отмечают, что система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку из-за быстрого распространения нового штамма. "В связи с этим принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер. Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем варианта "дельта", отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ заболеваемость распространится по всему миру в течении нескольких месяцев", - резюмировали в МВК. Ранее сообщалось, что в случае выявления "омикрона" в Казахстане и ухудшения эпидситуации, такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и т.д.


Источник: INBUSINESS.KZ
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Комментарии ( 1 )

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  • Ashat
  • Патрик
  • Пила
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  • Papirosso
 Askar_M (Посетители) Сегодня, 15:27
Даже в страшных снах никогда себе не мог представить, что какой то санврач может ограничить права бизнеса, людей и нарушить все Законы! Санитар выше президента!
Президент говорит о поддержке малого бизнеса, а санитар о ликвидации!
Эпидемия это когда одномоментно заболевает 5% населения, пандемия 20%.
В РК заболело 600 человек из 18 миллионов, то есть даже на эпидемию не тянет, а меры ограничения прав и свобод такие будто уже супер пандемия идёт! Хотите превратить население в рабов? Так скажите об этом в слух! Что вы мямлите типа пытаетесь защитить людей от заразы. Закроют человеку бизнес защищая его здоровье? А жить он на что должен? Зачем ему здоровье если ему питаться не на что?

Я не болею, обладаю прекрасным иммунитетом, не нуждаюсь в прививках, и не имею права пойти в фитнесцентр или супермаркет свыше 6000 кв м! Это нонсенс! Моя вина не доказана, но я объявлен виновным!

Но плевать на ТЦ, без них можно спокойно жить, но вот когда речь заходит о Банках и ЦОНах... это уже слишком!
 
 

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