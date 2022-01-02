Диетолог назвала пять продуктов, облегчающих головную боль

Диетолог Людмила Денисенко назвала пять продуктов, которые могут облегчить головную боль, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.



Самым простым средством от головной боли, по словам специалиста, является чистая негазированная вода.



"Во-первых, это первейшее средство от похмелья, а во-вторых, хроническое обезвоживание способно спровоцировать различные боли, в том числе головные. Поэтому, если вы еще не начали пить по 1,5-2 литра воды каждый день, то Новый год - отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку", - сказала она.



По словам Денисенко, хроническое обезвоживание приводит в том числе к колиту и сопутствующему ему запору, мигрени и боли в нижней части спины.



Также диетолог посоветовала при головной боли есть запеченный картофель в мундире - источник калия, тыквенные семечки - источник магния и цинка, и миндаль - источник магния и витамина B2. Кроме того, можно съесть жирную рыбу: сельдь, скумбрию, сардины.



"Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, а значит, помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей", - объяснила диетолог.



В заключение врач призвала страдающих от головной боли пить имбирный чай, который обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами, и есть кайенский перец.



"Разумеется, много его съесть нельзя, но если посыпать порезанный помидор острым перцем, то это станет отличным обезболивающим", - отметила она.



Спровоцировать боль, по словам специалиста, могут продукты, содержащие тирамин. К ним относятся долго хранящаяся белковая пища, копченое мясо, красное вино, консервы и домашние заготовки, шоколад, бананы и кедровые орехи.