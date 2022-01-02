Почему доступ в общественные места получат только «зеленые», объяснил эксперт

Новая инициатива Минздрава вызовет социальное напряжение, считает медицинский активист Каиргали Конеев
Очередные американские горки устроили казахстанцам чиновники Минздрава. Едва заняв высокопоставленное кресло, исполняющий обязанности главного врача страны Жандос Буркитбаев тут же попал в опалу и немилость казахстанцев за свою «проницательность». И.о. министра здравоохранения предложил закрыть доступ в общественные места всем непривитым, объясняя это низким темпом вакцинации. Однако так ли это на самом деле или причины кроются в другом? И как казахстанцы отреагировали на эту новость? Читайте об этом в материале корреспондента Azattyq Rýhy
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«Синим», «желтым», ну, и, само собой, разумеется, «красным» казахстанцам вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, караоке, бассейны, сауны, бани, банки, отделения «Казпочты» и ЦОНы будет заказан. Всегда, не только в выходные дни. Жандос Буркитбаев пожелал видеть в этих местах исключительно граждан с «зеленым» статусом.
Вот как на его «заботу» откликнулись казахстанцы в соцсетях:
«Это прямое нарушение Конституции», «То есть ограничить доступ к предоставлению госуслуг – это нормально?», «Совсем соображать перестали в попытках исполнить планы по вакцинации?», «Может еще гражданства лишать будут?», «Еще поликлиники посещать запретите», «На берегу озера Балхаш постройте концлагерь для невакцинированных граждан страны», «Таким макаром скоро простые люди не смогут даже хлеб купить в магазине», «Взял зеленый ИИН у друзей и нет проблем», «Тошнит уже от этого цирка», «Мы уже все цветные!», - делятся казахстанцы своим мнением.
Хотя вакцинация в стране показывает весьма приличные данные: первым компонентом, если верить данным Минздрава, привились 78.6% населения, а вторым – 74.4%. При этом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, подчеркнул сам Буркитбаев. Вроде все нормально, но «козел отпущения» все же нашелся – негодяй «омикрон» виноват в том, что теперь «синие» не смогут попасть в ЦОНы и банки.
«Одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, является высокий темп распространения варианта «омикрон» в мире. На 30 ноября вариант «омикрон» выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день, в 110 странах мира. «Омикрон» имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ: заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев», - утверждает Жандос Буркитбаев.
По факту невакцинированных негласно приравняли к бессимптомным заразным. Некоторые эксперты считают, что причина столь жесткой меры – в самих вакцинах.
«Я считаю, что эти меры ни к чему. Зачем трогать то, что лежит спокойно, я понять не могу. Наверное, это делается для того, чтобы реализовать эти вакцины. Срок годности подходит к концу, вот им и надо активнее реализовать их. Векторная вакцина, к примеру, максимум два года должна храниться, может быть даже год. «Спутник V» – векторная вакцина», - предположил врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев.
Эксперт считает, что Минздрав принял тактику запретов и ограничений преждевременно.
«По данным Минздрава, последнее время отмечается сильный спад коронавирусной инфекции. Если идет спад, то, по логике, зачем такие жесткие меры? Я считаю, что это вызовет социальное напряжение. Это может вызвать общественный накал и даже волнения», - подчеркнул эксперт в сфере здравоохранения.
А ведь действительно сам Буркитбаев еще несколько дней назад, 22 декабря, сообщал, что заболеваемость за последние 4 месяца снизилась у нас в 16 раз.
По большому счету люди утверждающие, что скоро и в магазин нельзя будет сходить без «зеленого» статуса, правы.
«Вакцинироваться люди должны, конечно. Но подводить их к вакцинации нужно другими путями. Это нужно делать путем просветительских работ. Надо повышать медицинскую грамотность населения. Надо пропагандировать, поощрять, а не отбирать права невакцинированных. А они выбрали тактику поощрения вакцинированных. Это попирание прав, это посягательство на конституционные права невакцинированного человека. У нас из-за того, что изначально Минздравом была разработана неправильная тактика, население не доверяет Минздраву и вакцинам. Поэтому все инициативы этого ведомства воспринимаются в штыки», - подытожил Конеев.
В завершение хотелось бы подчеркнуть, что точно так же, как наш собеседник, я выступаю за вакцинацию. Это, как говорилось тысячи раз, единственный способ победить пандемию. Только вот мотивируют нас к этому все больше «санкционно», чуть ли не угрозами.