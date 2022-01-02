Греческий ученый назвал дату окончания пандемии коронавируса

Волна заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" подойдет к концу к 20 февраля 2022 года, предполагается, что это последняя мутация коронавирусной инфекции. Об этом заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.



По данным Newsbeast, греческий ученый ссылается на математическую модель развития очередной "безудержной" волны пандемии коронавируса. Последние пять дней в Греции регистрируется рекордное количество заражений коронавирусом: 31 декабря было выявлено 40,5 тысячи случаев, при этом больше всего люди заражаются "омикроном".



Профессор считает, что такая тенденция будет сохраняться до 20-22 января, могут быть дни, когда количество заболевших превысит 80 тысяч.



"Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны "омикрона", уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество инфицирования будет составлять 3500-4000 случаев. У нас будет уже конец "омикрона", и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет", - сказал Сарияннис.



Он отметил, что это будет последний прыжок коронавируса.