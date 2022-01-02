«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 02 Января
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.8 KZT
  • €1 = 489.1 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Астроном оценил опасность сближения с Землей опаснейшего астероида

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Астроном оценил опасность сближения с Землей опаснейшего астероида
Изображение: NASA / ОЗД-Caltech
Траектория полета астероида Апофис пройдет в районе геостационарной орбиты Земли. Столкновение с нашей планетой в этом столетии исключено. Такую оценку дал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко в интервью телеканалу «Звезда».

Астроном считает, что вероятность опасного сближения астероида с Землей отсутствует. «Его открыли еще в 2004 году. Тогда он шуму наделал. Потом в течение полугода уточнили его вероятную орбиту и было доказано, что он не столкнется с Землей в 2029 году. Действительно, он пролетит в районе орбиты геостационарных спутников. Ни в 2029 году, ни в 2036 он с Землей точно не столкнется», — рассказал эксперт.

Денисенко добавил, что прежние опубликованные данные о вероятных последствиях и опасности столкновения Апофиса с Землей являются сугубо проективным вариантом развития событий. «Когда люди слышат слова "потенциально опасные", они пугаются от слова "опасный". Потенциальный — значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с Землей исключено»,— объяснил астроном.

Согласно прогнозу, который был рассчитан на случай столкновения астероида с Землей, сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения астероида может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.

Ранее газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле приближаются два потенциально опасных астероида. Первый из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, пройдет мимо планеты 11 января. Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле 18 января.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика