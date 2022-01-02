Астроном оценил опасность сближения с Землей опаснейшего астероида

Траектория полета астероида Апофис пройдет в районе геостационарной орбиты Земли. Столкновение с нашей планетой в этом столетии исключено. Такую оценку дал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко в интервью телеканалу «Звезда».



Астроном считает, что вероятность опасного сближения астероида с Землей отсутствует. «Его открыли еще в 2004 году. Тогда он шуму наделал. Потом в течение полугода уточнили его вероятную орбиту и было доказано, что он не столкнется с Землей в 2029 году. Действительно, он пролетит в районе орбиты геостационарных спутников. Ни в 2029 году, ни в 2036 он с Землей точно не столкнется», — рассказал эксперт.



Денисенко добавил, что прежние опубликованные данные о вероятных последствиях и опасности столкновения Апофиса с Землей являются сугубо проективным вариантом развития событий. «Когда люди слышат слова "потенциально опасные", они пугаются от слова "опасный". Потенциальный — значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с Землей исключено»,— объяснил астроном.



Согласно прогнозу, который был рассчитан на случай столкновения астероида с Землей, сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения астероида может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.



Ранее газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле приближаются два потенциально опасных астероида. Первый из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, пройдет мимо планеты 11 января. Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле 18 января.