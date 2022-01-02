С автоматом на праздник: что произошло на тое в селе Урджар

НУР-СУЛТАН, 2 янв - Sputnik. В полиции рассказали о причинах инцидента на новогоднем празднике в селе Урджар Восточно-Казахстанской области.Напомним, в ночь на 1 января в ресторан в селе, где проходило торжество, ворвались люди с автоматами и устроили стрельбу в воздух. Испуганные гости стали убегать из ресторана."1 января 2022 года около 04.00 часов утра в одном из ресторанов села Урджар двумя местными жителями из-за возникших неприязненных отношений были совершены хулиганские действия с применением огнестрельного оружия. В результате произведённых ими выстрелов никто из присутствующих граждан не пострадал", - говорится в сообщении полиции Восточно-Казахстанской области.Полиция задержала одного из автоматчиков. Второй пока еще в розыске, но его личность установлена, заявили в полиции.После инцидента заведено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат, заявили в правоохранительном ведомстве.