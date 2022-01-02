Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина

НУР-СУЛТАН, 2 янв – Sputnik. Польза бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы – это выдумки, если человек все же пьет вино, то выбирать лучше белое, так как оно быстрее выводится из организма, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.



"Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино", - сказал Бокерия, отвечая на вопрос, есть ли польза от бокала красного вина.



Он отметил, что белое вино обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.



"В качестве доказательства я привожу пример, когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина. Но он пьет только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма", - пояснил Бокерия.