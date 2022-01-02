Мировой совет имамов призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине

НУР-СУЛТАН, 2 янв - Sputnik. Глобальный совет имамов призвал отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине, которые запланированы на 2022 год. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.



"Мы поддерживаем угнетенных уйгуров-мусульман. Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман. Глобальный совет имамов постановил, что участие в Пекинской конференции 2022 года запрещено. Это событие напрямую служит интересам тиранического и деспотического режима, который несет ответственность за геноцид и этнические чистки уйгуров. Мы приветствуем растущее число организации бойкотируют Олимпийские игры 2022 года в Пекине", - говорится в документе, опубликованном на сайте организации.



Среди подписавших данное обращение - верховный муфтий России Равиль Гайнутдин, а также духовные лидеры мусульман Индии, Египта, Омана, Боснии и Герцеговины и других организаций.



Напомним, ранее США объявили официальный бойкот Олимпиаде в Пекине на уровне чиновников - на спортсменов этот бойкот не распространяется, к ним присоединились Великобритания, Канада и Евросоюз.



Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.



Почему ряд стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине



Из-за ситуации в Синьцзяне ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции против Китая, который обвиняют в нарушении прав уйгуров, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. В США считают, что действия КНР в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Пекин категорически отвергает все обвинения. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном инциденты — это вовсе не тема соблюдения прав человека, этнические или религиозные вопросы, а проблемы насилия, терроризма и сепаратизма.