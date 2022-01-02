«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 02 Января
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.8 KZT
  • €1 = 489.1 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как изменился налог на легковые авто в 2022 году

Просмотров:436 Опубликовано: Сегодня, 20:23
Как изменился налог на легковые авто в 2022 году
Фото из открытых источников
Налог на легковые автомобили в Казахстане с 1 января 2022 года составляет от 3063 до 358 371 тенге в зависимости от объема двигателя, сообщает Zakon.kz.

Налоговые ставки на легковые автомобили изменились согласно статье 492 Налогового кодекса Казахстана.

Эти ставки исчисляются по установленным месячным расчетным показателям. Один МРП в 2022 году составил 3063 тенге.

Таким образом сумма ежегодного налога на легковые авто составляют:

- с объемом двигателя до 1100 см³ – 3063 тенге;

- свыше 1100 см³ и до 1500 см³ включительно – 6126 тенге;

- свыше 1500 см³ и до 2000 см³ включительно – 9189 тенге;

- свыше 2000 см³ и до 2500 см³ включительно – 18 378 тенге;

- свыше 2500 см³ и до 3000 см³ включительно – 27 567;

- свыше 3000 см³ и до 4000 см³ включительно – 45 945 тенге;

Самый большой налог – на легковые автомобили с объемом двигателя свыше 4000 см³, с 1 января 2022 года он составляет 358 371 тенге.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 ABCD (Посетители) Сегодня, 21:38
А за что налог то? За то что,я могу позволить себе мощную машину? Что государство для этого делает ,кроме как повышает всевозможные пошлины да налоги??!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика