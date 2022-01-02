«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 02 Января
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.8 KZT
  • €1 = 489.1 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полицейский насмерть сбил коллегу на трассе близ Семея

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 21:48
Полицейский насмерть сбил коллегу на трассе близ Семея
Иллюстративное фото
По данному факту начато досудебное расследование.
В ВКО дорожная авария с участием двух полицейских привела к смерти одного из них. Как сообщили Arnapress.kz в пресс-службе областного департамента полиции, трагедия произошла 2 января около четырех часов утра на 25-м километре автодороги Семей − Усть-Каменогорск.

Водитель автомобиля марки Lada-2170, ехавший со стороны Семея, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.

"Оба участника дорожно-транспортного происшествия являются сотрудниками полиции. Их одновременное нахождение на месте происшествия не связано друг с другом, оба следовали домой. По предварительной версии, пострадавший находился на проезжей части ввиду опрокидывания своего транспортного средства. В отношении водителя, допустившего наезд, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Согласно акту медицинского освидетельствования, он был трезв", − рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Источник: Арнапресс
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика