Полицейский насмерть сбил коллегу на трассе близ Семея

По данному факту начато досудебное расследование. В ВКО дорожная авария с участием двух полицейских привела к смерти одного из них. Как сообщили Arnapress.kz в пресс-службе областного департамента полиции, трагедия произошла 2 января около четырех часов утра на 25-м километре автодороги Семей − Усть-Каменогорск.
Водитель автомобиля марки Lada-2170, ехавший со стороны Семея, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.
"Оба участника дорожно-транспортного происшествия являются сотрудниками полиции. Их одновременное нахождение на месте происшествия не связано друг с другом, оба следовали домой. По предварительной версии, пострадавший находился на проезжей части ввиду опрокидывания своего транспортного средства. В отношении водителя, допустившего наезд, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Согласно акту медицинского освидетельствования, он был трезв", − рассказали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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