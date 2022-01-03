Водитель протаранил каменное ограждение департамента полиции в Атырау

НУР-СУЛТАН, 3 янв - Sputnik. В ночь на 3 января нетрезвый водитель снес часть каменного ограждения департамента полиции по Атырауской области, сообщает "Ак жайык".



Пьяный владелец автомобиля Mitsubishi ISX умудрился врезаться в забор, ограждающий здание департамента полиции.



"Удостоверившись, что пострадавших в данном дорожно-транспортном происшествии нет, полицейские собрали материалы по ч. 3 ст. 608 Административного кодекса Республики Казахстан", - прокомментировала происшествие пресс-служба ДП.



Отметим, что по данной статье водителю транспортного средства грозит наказание, в виде 20 суток административного ареста и лишения водительских прав сроком на 7 лет.