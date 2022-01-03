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В шлеме и на велосипеде – как мэр Нью-Йорка передвигался по городу

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 15:03
В шлеме и на велосипеде – как мэр Нью-Йорка передвигался по городу
Фото: Facebook.com/EricAdamsforNYC
2 января Эрик Адамс передвигался по городу в велосипедном шлеме и костюме в сопровождении нескольких человек, которые тоже были на велосипедах.

Как отмечено в публикации ТАСС, днем ранее градоначальник добрался до мэрии мегаполиса на метро и без охраны.

Как заявил Эрик Адамс, он будет пользоваться услугами охраны, но по мере необходимости. Примечательно, что по дороге в мэрию градоначальник успел заметить дерущихся на улице молодых людей и сообщил об этом инциденте в полицию.



Новый мэр Нью-Йорка подчеркивает, что безработица и преступность в мегаполисе все еще остаются на высоком уровне. Он планирует направить на борьбу с преступностью больше ресурсов, а также заявил о планах провести реформу полиции.

Адамс, ранее занимавший пост главы района Бруклин, а до этого работавший в полиции города, 1 января вступил в должность мэра крупнейшего американского мегаполиса.

Это второй темнокожий мэр в истории города. Как и его предшественник Билл де Блазио, Адамс принадлежит к Демократической партии, хотя занимает более центристские позиции.


Источник: zakon.kz
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