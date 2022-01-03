В Минэнерго признали провал разъяснительной работы по повышению цены на газ

АЛМАТЫ, 3 янв — Sputnik. Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев признался, что при разъяснительной работе с населением в плане повышения цен на газ были упущения.



"Определенные упущения в разъяснительной работе с населением были действительно допущены", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.



Мирзагалиев признался, что чувствует свою ответственность за происходящее, хотя он занимает пост главы Минэнерго около трех месяцев.



"В Жанаозене в этот раз я не был. Вчера я сразу же направил туда вице-министра, который на месте встречался и работал с заводом, с хозяевами сетей и так далее. Я чувствую свою ответственность, иначе я просто бы… Как я могу работать министром энергетики и не чувствовать ответственность за отрасль, которую я возглавляю. Естественно. Несмотря на то, что Минэнерго возглавляю около трех месяцев, я понимаю свою ответственность и чувствую ее", - сказал он.



Кроме того, министр отметил, что снижение цены до 85-90 тенге – это не решение правительства, а инициатива бизнесменов.



"Это бизнес, который понимает свою социальную ответственность. Все бизнесмены, которые вышли с соответствующей инициативой. Мы не тушим пожар за счет бизнеса. Это их собственная инициатива", - резюмировал глава Минэнерго.



Ранее Мирзагалиев объяснил, почему представители ведомства тянули со встречей с митингующими. В министерстве на протяжении суток вырабатывали и обсуждали позицию ведомства в ответ на требования демонстрантов.