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В Минэнерго признали провал разъяснительной работы по повышению цены на газ

Просмотров:662 Опубликовано: Сегодня, 19:10
В Минэнерго признали провал разъяснительной работы по повышению цены на газ
© Sputnik / Владислав Воднев
АЛМАТЫ, 3 янв — Sputnik. Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев признался, что при разъяснительной работе с населением в плане повышения цен на газ были упущения.

"Определенные упущения в разъяснительной работе с населением были действительно допущены", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

Мирзагалиев признался, что чувствует свою ответственность за происходящее, хотя он занимает пост главы Минэнерго около трех месяцев.

"В Жанаозене в этот раз я не был. Вчера я сразу же направил туда вице-министра, который на месте встречался и работал с заводом, с хозяевами сетей и так далее. Я чувствую свою ответственность, иначе я просто бы… Как я могу работать министром энергетики и не чувствовать ответственность за отрасль, которую я возглавляю. Естественно. Несмотря на то, что Минэнерго возглавляю около трех месяцев, я понимаю свою ответственность и чувствую ее", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что снижение цены до 85-90 тенге – это не решение правительства, а инициатива бизнесменов.

"Это бизнес, который понимает свою социальную ответственность. Все бизнесмены, которые вышли с соответствующей инициативой. Мы не тушим пожар за счет бизнеса. Это их собственная инициатива", - резюмировал глава Минэнерго.

Ранее Мирзагалиев объяснил, почему представители ведомства тянули со встречей с митингующими. В министерстве на протяжении суток вырабатывали и обсуждали позицию ведомства в ответ на требования демонстрантов.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 19:12
БрумБемБамбумБумбамбОм... Ничего вы не умеете, про то что все маски должны носить и про пользу вакцинации не могли донести людям, а теперь вот это!
 
 

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