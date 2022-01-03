КМГ принял решение инвестировать в новый завод в Жанаозене - минэнерго

Жанаозен. 3 января. КазТАГ - Казмунайгаз принял решение инвестировать в новый завод, сообщает корреспондент агентства.



«Рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, исключают влияния на рынок посредников, создают благоприятные условия для роста цены, а также развития малого и среднего бизнеса. Благодаря этим мерам АО НК «КазМунайГаз» принял решение инвестировать в строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене», - сообщил министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.



Напомним, 2 января жители Жанаозена массово вышли на улицы и потребовали снижения цен на разжиженный газ. В ответ на возмущения местные власти заявили, что для роста цен есть ряд «веских причин», ссылаясь на «рыночные условия», однако данное объяснение не устроило местных жителей. В свою очередь, акимат Мангистауской области заявил о проведении «разъяснительных работ» с недовольными автовладельцами. Позже возмущенные ценами на газ автовладельцы потребовали приезда в Мангистау ответственных из Нур-Султана. На фоне возникшей напряженности в министерстве энергетики заявили о сбалансированности ценообразования на газ. Несмотря на требования властей, недовольные ростом цен на голубое топливо остались на улицах и после наступления темноты, перекрыв улицы. Как считают граждане, рост цен спровоцирует и подорожание других товаров, в первую очередь – продуктов питания.



В ночь на 3 января на ситуацию отреагировал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токае, заверив, что дал поручения правительству.



3 января часть рабочих в регионе пригрозила забастовкой из-за ситуации с ценами на газ. Как стало известно, число протестующих в Мангистауской области растет, замечен полицейский автозак, кроме того, в крупных населенных пунктах наблюдаются проблемы с доступом в интернет. Сообщается о переброске бойцов Национальной гвардии в Актау, однако в областном акимате «такой информации нет». Район акимата Мангистауской области взят в оцепление большим количеством силовиков. Множество автобусов и грузовиков военного типа стянули к аэропорту Актау. Жители села Боранкул уже выступили с предупреждением, что готовы перекрыть дороги, если начнется преследование протестующих.



В этот же день правительство создало комиссию на фоне протестов в Мангистау, кроме того, начато расследование против АЗС. Позже стало известно, что перенесли запланированную на фоне протестов пресс-конференцию минэнерго.



В поддержку протестующих в Мангистауской области были организованы акции и в других регионах страны. Так, в Алматы лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболат Мамай и его сторонники вышли на улицы и провели акцию на площади Республики. При этом, район площади в районе полудня был оцеплен, а на самой площади и прилегающих кварталах сбоил интернет.



Депутат маслихата Мангистауской области Аббат Урисбаев, комментируя протесты, пояснил агентству КазТАГ, что рост цен на газ очень болезнен для населения региона.