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Врач с мировым именем дал необычный совет переболевшим COVID-19

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 21:50
Врач с мировым именем дал необычный совет переболевшим COVID-19
Лео Бокерия. © РИА Новости
Известный российский врач, академик РАН Лео Бокерия, дал необычный совет переболевшим коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz.

По словам медика, перенесшим COVID-19 для восстановления дыхательной мускулатуры полезно читать вслух по 15 минут каждый час.

"У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", - заявил Бокерия РИА Новости.

Он пояснил, что для человека, который болел коронавирусом, очень важно, чтобы дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы, хорошо работали.

"Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - отметил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.


Источник: Tengrinews.kz
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