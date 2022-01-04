В Казахстане вновь увеличился суточный COVID-прирост

В Казахстане за прошедшие сутки (3 января) зарегистрировано 413 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, это на 40 случаев больше, чем днем ранее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 989 556 случаев, из них:



в Нур-Султане – 75,

в Алматы – 65,

в Шымкенте – 61,

в Акмолинской области –37,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 38,

в Костанайской области – 8,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 27,

в Туркестанской области – 13.