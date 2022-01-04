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Политолог: "Зарплаты в Мангистау – одни из самых высоких в стране"

Просмотров:970 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Политолог: "Зарплаты в Мангистау – одни из самых высоких в стране"
Иллюстративное фото
Жители региона регулярно озвучивают иррациональные требования. Об этом заявил известный политолог Данияр Ашимбаев.

Неплохо зарабатывающие жители Мангистау регулярно выходят на митинги, сопровождая свои требования политическими лозунгами. Об этом Ашимбаев написал в Telegram.

"Ситуация в Жанаозене – это, прежде всего, очередные косяки в работе акимата, маслихата, регуляторов в лице КРЕМ и АЗРК, да и правительства в целом. Аргументированность и механизм ценообразования не были проработаны.

С другой стороны, жители региона регулярно озвучивает достаточно иррациональные требования, – отметил эксперт. – То массового трудоустройства в нефтянке, хотя, как известно, АО "ОзенМунайГаз" свой пик добычи давно прошло и тихо идёт к угасанию. То приравнивания работников сервисных подразделений к работникам основного производства, хотя, как известно, условия труда несопоставимы. То резкого повышения зарплат – "потому что кредиты нечем гасить". То кредитной амнистии (см. выше). То предоставления жилья, хотя население города давно превысило его возможности, а рабочие места создаются точечно.

В Мангистау бурно процветают финансовые пирамиды и широко распространено мошенничество, когда кто-то за большие деньги обещает трудоустройство в пресловутой нефтянке.

При этом социальные требования "протестанты" тут же выносят на митинги, без предварительного обсуждения, и обильно поливают их политическими лозунгами.

Средние зарплаты в регионе одни из самых высоких в стране, а цены далеко на так высоки, как их традиционно рисуют.

В регионе нужна кропотливая работа по комплексному решению его проблем, а не митинговщина и немедленное выполнение всех хотелок", – резюмировал Ашимбаев.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 7 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:32
У меня зарплата 80 тысяч тенге и где же она высокая? angry Зачем врать и ерунду говорить, нефтяники только хорошо зарабатывают, Я не нефтяник и не депутат, плюс пособие по инвалидности 3 группа с детства 41163 тенге итого 121 тысяча тенге минус коммуналка+продукты+лекарства+проезд в общественном транспорте так как у 3 группы детства отобрали бесплатный проезд в 2019 году, про одежду вообще молчу!
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 15:11
Средняя зарплата на то и средняя, что выводится со всех данных. И полученный результат вовсе не означает, что все поголовно получают такие суммы.
В одном он прав. Недоработки есть, и очень большие
 
-1
  • Патрик
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  • Кинст
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 15:10
Этот Ашимбаев пусть залезет обратно в нору из которой он вылез.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Кинст
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:04
Да с такими горе-политологами как ашимбаев всё и так понятно где-то там в параллельном мире витает,если он имеет зарплаты тех кто работает в самом офисе КазМунайГаза то там да самые высокие и привысокие зарплаты да ещё с многомиллионными премиями,а вот ,что делать обычным гражданам у тех у кого зарплаты ниже плинтуса??? Но ведь парадокс получается кто-то жирует за счёт народа,а кто-то последний Х..... без соли доедает!!!! Ёлочка блин всем нравиться?
 
-1
  • Патрик
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  • Кинст
  • kz1990
 Андpей (Посетители) Сегодня, 14:54
Да в баню этого политолога. Я не в нефтянке например работаю и зарплата не такая уж и высокая. А цены растут постонно.
 
-2
  • Aлишер
  • Патрик
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  • 618965450
  • Андpей
  • 12-й регион
  • Кинст
  • kz1990
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 14:32
Зарплаты у нас самые высокие только по бумагам. Из-за эти аналитиков и статистов складывается мнение, что в Мангистау люди жируют. А большая масса выживает на зарплату 70-120 тыс тенге. И все забыли про инвалидов и пенсионеров, на что им жить? Люди здоровье многие на производствах оставили.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
-1
  • Aлишер
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  • 618965450
  • nazarbayevskii
  • Кинст
  • Альфарий
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:24
Пусть господин политолог свой зароботок озвучит. Думаю, большинство с ним "самыми высокими зарплатами" махнётся.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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