Политолог: "Зарплаты в Мангистау – одни из самых высоких в стране"

Жители региона регулярно озвучивают иррациональные требования. Об этом заявил известный политолог Данияр Ашимбаев.



Неплохо зарабатывающие жители Мангистау регулярно выходят на митинги, сопровождая свои требования политическими лозунгами. Об этом Ашимбаев написал в Telegram.



"Ситуация в Жанаозене – это, прежде всего, очередные косяки в работе акимата, маслихата, регуляторов в лице КРЕМ и АЗРК, да и правительства в целом. Аргументированность и механизм ценообразования не были проработаны.



С другой стороны, жители региона регулярно озвучивает достаточно иррациональные требования, – отметил эксперт. – То массового трудоустройства в нефтянке, хотя, как известно, АО "ОзенМунайГаз" свой пик добычи давно прошло и тихо идёт к угасанию. То приравнивания работников сервисных подразделений к работникам основного производства, хотя, как известно, условия труда несопоставимы. То резкого повышения зарплат – "потому что кредиты нечем гасить". То кредитной амнистии (см. выше). То предоставления жилья, хотя население города давно превысило его возможности, а рабочие места создаются точечно.



В Мангистау бурно процветают финансовые пирамиды и широко распространено мошенничество, когда кто-то за большие деньги обещает трудоустройство в пресловутой нефтянке.



При этом социальные требования "протестанты" тут же выносят на митинги, без предварительного обсуждения, и обильно поливают их политическими лозунгами.



Средние зарплаты в регионе одни из самых высоких в стране, а цены далеко на так высоки, как их традиционно рисуют.



В регионе нужна кропотливая работа по комплексному решению его проблем, а не митинговщина и немедленное выполнение всех хотелок", – резюмировал Ашимбаев.

