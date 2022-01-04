Казахстан – мировой лидер по добыче урана. Тезис «Казахстан – урановая Саудовская Аравия» может стать одной из интересных тем на рынке, и высока вероятность, что он будет становиться все более актуальным по мере того, как глава Китая Си Цзиньпин прилагает значительные усилия для налаживания цепочек стратегических поставок урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации, более двух третей объема подземной добычи урана приходится на долю Казахстана, Канады и Австралии. В 2020 году Казахстан поставил 41% от всего урана, добытого подземным способом, Австралия – 13%, Канада – 8%.



Уран – это нишевый сырьевой товар, который зачастую не получает должного внимания инвесторов. Это было особенно заметно в условиях завершения длившегося несколько лет медвежьего рынка, однако сегодня подход, похоже, начинает меняться. Администрация Байдена в рамках предложенного ею законопроекта об инвестициях в инфраструктуру поддерживает ядерную энергетику.



Новый премьер Японии Фумио Кисида готов перевернуть печальную страницу истории страны с аварией на Фукусиме и последовавшим за этим закрытием производства ядерной энергии. Теперь Япония увеличивает количество атомных реакторов с восьми до 30. Китай и Индия вкладывают значительные суммы в ядерную энергетику, чтобы сократить выбросы углерода. По имеющимся данным, Китай ведет строительство 19 ядерных реакторов, запланирован ввод еще 41.



Спрос на уран обеспечен в отличие от предложения – в 2022 году эта идея может стать одной из доминирующих на рынке. Уран – это атомная энергетика и по этой причине всегда будет точкой столкновения мнений как со стороны обывателей, так и со стороны инвесторов. Ведь первые ассоциации, приходящие в голову при слове «уран», это Чернобыль, Фукусима, оружие массового поражения.





Однако в реальности ядерная энергетика – это одна из безопасных форм выработки энергии, чистая и надежная. По мере выхода планеты из локдаунов, а также благодаря все более пристальному вниманию к проблемам изменения климата и глобального потепления уран может начать играть все большую роль в мировой экономике. Правительства многих стран оперативно предпринимают меры и принимают законы для перехода на «чистую» энергетику, однако крупнейшие экономики все еще в значительной степени зависимы от угля. Инвесторы же, вложившие средства в уран, интуитивно распознали потенциал этого сырья как альтернативы углю и природному газу.



Нарастающее геополитическое напряжение, в частности между США и Китаем, может привести к воскрешению производства ядерного оружия и атомных военных судов. На текущий момент около 90% потребляемого каждым из этих двух государств урана приходится на долю импортируемого сырья. В прошлом году Министерство торговли США проводило расследование.



Рынок добычи урана довольно мал, ведь в мире существует совсем небольшое число основных рудников. Однако в отличие от других сырьевых товаров спрос на уран довольно жесткий. Когда цена на нефть достигнет отметки в $150 за баррель, вы можете просто перестать пользоваться вашим автомобилем, однако если цена урана вырастет в 5 раз, вы не сможете просто остановить атомную электростанцию или вернуть на базу все атомные подводные лодки.



По прогнозам, к 2035 году мировой спрос на уран вырастет на 44%. Тренд – друг инвестора, и вложения в урановый сектор могут оказаться несравнимо более выгодными по сравнению с другими сырьевыми товарами. Динамика спроса и предложения в 2022 году, как ожидается, сместится в пользу поставщиков (сейчас предельные издержки могут быть больше текущей спотовой цены примерно на 100%). В текущих условиях бычьего рынка ни один сырьевой товар не покажет таких результатов, как уран.