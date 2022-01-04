«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.89 KZT
  • €1 = 485.68 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ТОО «Тенгизшевройл» подтвердили сообщения о забастовке рабочих

Просмотров:6279 Опубликовано: 4-01-2022, 15:54
В ТОО «Тенгизшевройл» подтвердили сообщения о забастовке рабочих
Кадр видео
"В ТОО "Тенгизшевройл" осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе.

По данным компании, "группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации".

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была сформирована правительственная комиссия для рассмотрения ситуации в Мангистауской области. Они приступили к работе.

Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрыли дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.

На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.

Вечером в понедельник, 3 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ.

Кроме того, Токаев поручил правоохранительным органам обеспечить недопущение нарушения общественного порядка.



Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Замир
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • elek
 Фактор и Я (Посетители) 4 января 2022 17:49
Тоже подтверждаем ,что в ТШО среди подрядных организаций многие работники покинули свои рабочие места в знак солидарности и поддержки Мангистау,а ещё при молчаливом согласии нынешней власти многим работающим на объектах ТШО работникам перед новым годом выдали на руки уведомление о прекращении полномочий работодателя перед работниками, контракты с ними аннулируются согласно распоряжению руководства ТШО...так,что тем работникам которым уже нечего терять соответственно остаётся только отстаивать свои права так как надеяться на всякого рода местные карманные профсоюзы не приходиться!!! Там все местные профсоюзы прикормленные и карманные...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика