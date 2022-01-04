В ТОО «Тенгизшевройл» подтвердили сообщения о забастовке рабочих

"В ТОО "Тенгизшевройл" осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме", - прокомментировали в пресс-службе.
По данным компании, "группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации".
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была сформирована правительственная комиссия для рассмотрения ситуации в Мангистауской области. Они приступили к работе.
Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрыли дороги.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.
На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.
Вечером в понедельник, 3 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ.
Кроме того, Токаев поручил правоохранительным органам обеспечить недопущение нарушения общественного порядка.
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