Силовики применили в отношении протестующих в Алматы светошумовые гранаты

На площади Республики силовики применили в отношении протестующих светошумовые гранаты, сообщают корреспонденты Vласти.



На самой площади и на подходах к ней уже несколько тысяч протестующих. Судя по всему, в отношении них также применили слезоточивый газ. Данных о пострадавших пока нет.



Тем временем протестующие продолжают подходить к центру площади, их становится все больше. часть протестующих оттеснили с площади к улице Желтоксан, но люди не расходятся. Протестующие пытаются штурмовать автомобили силовиков, из которых их закидывают светошумовыми гранатами - они в ответ кидают в них палки и другие предметы.



Спустя время протестующие начали покидать площадь, они уходят в сторону улицы Желтоксан. Часть людей ушла вверх по проспекту Назарбаева. В верхней части против участников акции протеста применяли слезоточивый газ.



