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Силовики применили в отношении протестующих в Алматы светошумовые гранаты

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 00:35
Силовики применили в отношении протестующих в Алматы светошумовые гранаты
Кадр видео
На площади Республики силовики применили в отношении протестующих светошумовые гранаты, сообщают корреспонденты Vласти.

На самой площади и на подходах к ней уже несколько тысяч протестующих. Судя по всему, в отношении них также применили слезоточивый газ. Данных о пострадавших пока нет.

Тем временем протестующие продолжают подходить к центру площади, их становится все больше. часть протестующих оттеснили с площади к улице Желтоксан, но люди не расходятся. Протестующие пытаются штурмовать автомобили силовиков, из которых их закидывают светошумовыми гранатами - они в ответ кидают в них палки и другие предметы.

Спустя время протестующие начали покидать площадь, они уходят в сторону улицы Желтоксан. Часть людей ушла вверх по проспекту Назарбаева. В верхней части против участников акции протеста применяли слезоточивый газ.



Источник: Vlast.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Alexfi
  • Галина63
  • Василий Кравчук
  • Papirosso
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 00:43
А в Актау протестующие пинали щиты полицейских, кидали камни и бутылки, спустили колёса Камазу, пинали ворота ДВД.
Полиция пока ответных мер не принимала.
Но это уже перебор. Убежден, что митинг должен оставаться мирным и не поддаваться на провокации.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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