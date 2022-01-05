МВД о ночных беспорядках в Казахстане: Задержаны более 200 человек

В МВД сообщили о задержании более 200 человек в ходе ночных беспорядков в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В ряде регионов страны прошли незаконные акции. Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения. При этом, отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов", - рассказали в МВД.
Сообщается, что были совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность.
"В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью.
В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей", - добавили в полиции.
Сообщается, что в результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин.
"По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения", - заключили в полиции.
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