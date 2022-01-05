Поручения Токаева: регулирование цен и мораторий на повышение коммунальных тарифов

Касым-Жомарт Токаев на совещании в Акорде дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Список был опубликован на сайте Президента:
Ввести государственное регулирование цен, помимо сжиженного газа на бензин и дизель, сроком на 180 дней; Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе; Приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц"; Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней; Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения; Создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
Президент также изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации.
"Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен. В-четвертых, поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Расследование проведите оперативно. Доложите в течение 20 дней, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике.
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