Поручения Токаева: регулирование цен и мораторий на повышение коммунальных тарифов

Касым-Жомарт Токаев на совещании в Акорде дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



Список был опубликован на сайте Президента:



Ввести государственное регулирование цен, помимо сжиженного газа на бензин и дизель, сроком на 180 дней;

Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;

Приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц";

Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;

Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

Создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.



Президент также изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации.



"Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен. В-четвертых, поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Расследование проведите оперативно. Доложите в течение 20 дней, – заявил Касым-Жомарт Токаев.



Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике.