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Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранных - Токаев

Просмотров:692 Опубликовано: Сегодня, 12:51
Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранных - Токаев
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Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер господдержки. Сложившаяся система ориентирована на обслуживание крупных структур по принципу: "друзьям все, остальным - по закону".

По сути, данная система еще больше усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ.

Например, БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляя финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы на МСБ", - сказал Президент в Мажилисе.

Токаев поручил правительству перестроить деятельность БРК.

"Остаются непрозрачными и неэффективными меры господдержки, следует пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы, особое внимание нужно уделить развитию МСБ в регионах", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 15:30
Дизель,Всвязи с последними заявлениями Токаева, по выбиванию денег с багачей в специальный фонд, начинают терзать сомнения в том, что в конце концов, все свои расходы они приплюсуют в цену того, или иного продукта на рынке. И по факту, козлом отпущения останется рядовой гражданин, который заплатит за все хотелки правителей.
 
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Дизель (Посетители) Сегодня, 15:10
Цитата: diger
Кого это они знают? Мы не знаем их по фамильно... Народ хочет видеть имена этих коррупционеров, а не эти пустые статьи. Может власть сама там участвует?.

Резонный вопрос!...My Webpage...Может что то и изменится?!, но вряд ЛИ!...
Клановые "корни" глубокие...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • Дизель
 diger (Посетители) Сегодня, 14:18
Кого это они знают? Мы не знаем их по фамильно... Народ хочет видеть имена этих коррупционеров, а не эти пустые статьи. Может власть сама там участвует, а сваливает на несуществующих лиц. Где список этих жуликов и их приближённых?
 
 

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