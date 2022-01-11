Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранных - Токаев

Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер господдержки. Сложившаяся система ориентирована на обслуживание крупных структур по принципу: "друзьям все, остальным - по закону".



По сути, данная система еще больше усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ.



Например, БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляя финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы на МСБ", - сказал Президент в Мажилисе.



Токаев поручил правительству перестроить деятельность БРК.



"Остаются непрозрачными и неэффективными меры господдержки, следует пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы, особое внимание нужно уделить развитию МСБ в регионах", - добавил он.