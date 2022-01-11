Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал новые политические реформы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В целом назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации. Это моя принципиальная позиция. В политической сфере сделано немало. Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более 10 законов.
Заработало новое законодательство "О митингах", снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в Парламент, расширено представительство женщин и молодежи в Мажилисе и маслихатах. Введен институт парламентской оппозиции, в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех", впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов, серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека", - сказал Токаев на заседании Мажилиса.
Он отметил, что были декриминализованы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса. По словам Президента, страна присоединилась ко Второму факультативному протоколу в Международном пакте о гражданских и политических правах.
"Подписаны указы о дальнейших мерах Казахстана в области прав человек, направленных на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека, полностью отменена смертная казнь.
В своем очередном Послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами", - сказал Президент.
Президент добавил, что государство должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций, должно гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности, прав граждан, обеспечивать социальные блага и качественные госуслуги.
В свою очередь бизнес и граждане должны быть ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность трудовых отношений.
"В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований. Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений. Он будет рассмотрен на одном из заседаний НСОД", - заключил Токаев.
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