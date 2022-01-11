Международные платежи и переводы запустятся с 12 января

В Казахстане с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке KASE и международные платежи и переводы, передает LS
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В Нацбанке отметили, что начали применять механизм поддержки ликвидности финорганизаций через операции репо на Казахстанской фондовой бирже на сроки до трех месяцев. Все потребности банков удовлетворяются в полном объеме.
"В связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также постепенного восстановления каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке KASE, обменные валютные операции банков и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы", – сообщили в Нацбанке.
Также в ведомстве подчеркнули, что Нацбанк обеспечит сбалансированность валютного рынка, при необходимости путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка.
Ранее LS писал о том, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку и Агентству по регулированию финрынка восстановить доверие к тенге.
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