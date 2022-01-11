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Голодный испанский барсук откопал клад времен римской эпохи

Просмотров:410 Опубликовано: Вчера, 17:54
Голодный испанский барсук откопал клад времен римской эпохи
Фото из открытых источников
Житель испанского региона Астурия обнаружил клад с монетами времен римской эпохи, который мог откопать дикий барсук во время поиска пропитания несколько месяцев назад, пишет газета The Local.

Находка была сделана в пещере Ла Куэста де Берсио близ города Градо в апреле 2021 года, подробности о ней появились в декабрьском выпуске журнала древней истории и археологии Автономного университета Мадрида.

Испанец Роберто Гарсия заметил рассыпанные древние монеты во время прогулки и сообщил об этом местным историкам. В пещеру отправили экспедицию, которая нашла 209 римских монет, находившихся в обращении в III–V вв. нашей эры. Большая часть монет поздней римской эпохи происходят из северного и восточного Средиземноморья — из Антиохии, Константинополя, Салоник, они изготовлены из меди и бронзы. Самая большая из них весит более 8 граммов, содержит 4% серебра и, предположительно, была отчеканена в Лондоне.

Ученые убеждены, что клад случайно откопал барсук, который искал еду во время снежной бури, парализовавшей Испанию в январе 2021 года. Монеты были найдены всего в паре метров от его норы. На сегодняшний день это самая большая сокровищница римских монет, найденная на севере Испании.

Римская империя завоевала Пиренейский полуостров в 218 году до нашей эры и правила там до начала V века. Исследователи предположили, что последняя находка монет, вероятно, была частью более крупного трофея, наспех спрятанного в пещере в надежде сохранить сокровища в условиях политической и социальной нестабильности.


Источник: ruposters.ru
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