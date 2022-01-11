Боец Куат Хамитов задержан правоохранительными органами

НУР-СУЛТАН, 11 янв – Sputnik. Казахстанский боец Куат Хамитов был задержан правоохранительными органами в виду беспорядков в Алматы.



Родная сестра Хамитова заявила, что десять силовиков забрали Хамитова из дома, связав ему руки и ноги.



Последний пост бойца в его социальных сетях выражал поддержку протестующим.



"Алматы, ребята с запада с народом. Мирная поддержка", — писал Хамитов в Instagram.



Отметим, что и до этого боец неоднократно высказывал свое недовольство происходящим в стране и участвовал в митингах.



Sputnik Казахстан обратился за комментарием в МВД.