Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений на всей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН, 11 янв - Sputnik. Сбербанк восстановил работу практически всех банкоматов и отделений на территории Казахстана, несмотря на повреждения банкоматов во время беспорядков удалось сохранить денежные средства клиентов в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.



"В настоящий момент практически все банкоматы и отделения "Сбера" в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны. Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов", - сказано в сообщении.



Отмечается, что полное восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане, а банкоматы, повреждённые в ходе беспорядков, будут заменены на новые в самое ближайшее время.



"Благодаря своевременному обновлению парка банкоматов, оснащенных сверхпрочными сейфами и современными технологиями защиты, удалось отразить вандальные действия злоумышленников и, несмотря на внешние повреждения ряда устройств, сохранить денежные средства клиентов в полном объеме", - подчеркнули в кредитной организации.



Напомним, торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи будут возобновляться с 12 января, сообщил Нацбанк.



В связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также постепенного восстановления каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы.