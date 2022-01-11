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Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений на всей территории Казахстана

Просмотров:186 Опубликовано: Вчера, 20:27
Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений на всей территории Казахстана
© Sputnik / Владимир Трефилов
НУР-СУЛТАН, 11 янв - Sputnik. Сбербанк восстановил работу практически всех банкоматов и отделений на территории Казахстана, несмотря на повреждения банкоматов во время беспорядков удалось сохранить денежные средства клиентов в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.

"В настоящий момент практически все банкоматы и отделения "Сбера" в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны. Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полное восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане, а банкоматы, повреждённые в ходе беспорядков, будут заменены на новые в самое ближайшее время.

"Благодаря своевременному обновлению парка банкоматов, оснащенных сверхпрочными сейфами и современными технологиями защиты, удалось отразить вандальные действия злоумышленников и, несмотря на внешние повреждения ряда устройств, сохранить денежные средства клиентов в полном объеме", - подчеркнули в кредитной организации.

Напомним, торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи будут возобновляться с 12 января, сообщил Нацбанк.

В связи со стабилизацией ситуации в городе Алматы и других регионах, а также постепенного восстановления каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы.


Источник: sputniknews.kz
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