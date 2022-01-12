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Алматинец показал последствия беспорядков с высоты птичьего полета

Просмотров:1523 Опубликовано: Сегодня, 10:33
Алматинец показал последствия беспорядков с высоты птичьего полета
Иллюстративное фото
Алматинец заснял с высоты птичьего полета последствия беспорядков, в результате которых террористы и мародеры уничтожили ряд зданий в центре города, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Автор ролика - любитель съемок с дрона Артур Неупокоев. Утром 7 января он выехал в город, чтобы снять на видео последствия погромов. По словам мужчины, район площади Республики был оцеплен, а в некоторых частях мегаполиса продолжались антитеррористические операции.

"Поэтому я поднялся на один из холмов в районе ВОАД и запустил оттуда свой дрон, радиус работы которого очень большой. Когда я подлетел к площади, то от увиденного внутри у меня было чувство печали и опустошения. Я привык смотреть на город с высоты и всегда можно было увидеть, что он у нас чистый и опрятный, летом зеленый. Но то, что увидел в этот раз, опустошило меня. Это прям какая-та сюрреалистическая картинка получилась, когда залетал на площадь", - сказал автор видео, который выложил его на своем YouТube-канале.

Напомним, именно на площади Республики за два дня до этого участники массовых беспорядков начали устраивать погромы, а также поджигали здания и автомобили. В результате инцидента значительно пострадало здание городского акимата. А еще мародеры частично уничтожили резиденцию Президента Казахстана.





"Зачем так делать? Кому нужны эти бестолковые пожары и погромы? Кто и что хочет этим доказать? Чего они хотели добиться, круша все вокруг? Все равно же потом нам самим придется за это платить. О чем люди думают, непонятно. Действительно ли толпы были под страшным кайфом, или люди, пришедшие к нам в город, настолько обездоленные и загнаны в угол, что у них все запретные линии пройдены и они готовы уже на все?" - задается вопросами Неупокоев.

"Я помню это огромное белое здание акимата, а сейчас оно черное, закопченное, маленькое. Обычно на площади всегда толпа народу можно увидеть, но сейчас кроме бронемашин ничего нет. Алматы - лучший город на Земле, и пусть он как можно скорее станет таким, как раньше", - добавил он.

По словам мужчины, во время съемок площади его квадрокоптер был подстрелен. Неупокоев считает, что это был снайпер, так как дрон находился на 50-метровой высоте.

"С такого расстояния на такой маленький предмет не просто было попасть. К частью, мне удалось вернуть квадрокоптер назад. Но делал я это уже вслепую. Когда его подстрелили, то у меня на пульте начал гореть сигнал неисправности и пропала связь с дроном. Однако даже в такой ситуации я его смог посадить его обратно на место, откуда он вылетел", - подытожил Артур Неупокоев.


Источник: tengrinews.kz
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