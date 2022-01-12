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Как будут сдерживать цены на продукты, рассказал министр торговли

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Как будут сдерживать цены на продукты, рассказал министр торговли
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о мерах по сдерживанию продовольственной инфляции и усилению государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров. Принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии. В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей", - озвучил глава ведомства на заседании правительства.

По его словам, совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами национальной экономики и сельского хозяйства пересмотрены подходы по пороговым ценам.

"Это позволит не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного роста цен по отдельным товарам будет своевременно применен инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определенном антимонопольным органом", - добавил Бахыт Султанов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 12:04
Рынок говорит, когда цены ограничивают, то возникает дефицит, так как зачем предпринимателям продавать тут дешевле когда они в другом месте продадут дороже!
Это так же как с газом, заводу выгоднее продавать газ за пределы области.
 
 

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