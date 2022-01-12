Почему нельзя использовать чужие зарядки для смартфонов

Использование чужих кабелей и USB-розеток для зарядки смартфонов может дать злоумышленникам возможность похитить персональные данные владельцев гаджетов, при этом мошенники могут получить доступ даже к защищенным хранилищам пользователей, сообщили эксперты в сфере кибербезопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Многие пользователи мобильных устройств оставляют в мессенджерах подробности своей деловой и личной жизни, но при этом не задумываются о том, что хакеры могут "проникать" в мобильное устройство без физического контакта с ним, в то время как пользователь ничего не подозревает, отметили специалисты в сфере информационной безопасности Россельхозбанка. В качестве одной из мер противодействия этому эксперты рекомендуют воздержаться от зарядки своих устройств чужими кабелями и сторонними USB-розетками.



"Главный риск при использовании USB-розеток заключается в том, что пользователю неизвестно, какое оборудование находится за розеткой на зарядной станции", — поясняет исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.



Он уточнил, что при обыкновенном блоке питания устройство подвергается только физической опасности: слишком высокое напряжение может сжечь гаджет, а слишком маленькое - вывести из строя аккумулятор. Но, если к зарядной станции подключен компьютер, открываются риски кибербезопасности, говорит эксперт.



"Если к такой зарядной станции подключен смартфон в разблокированном состоянии, то злоумышленники могут получить доступ к файлам на смартфоне, в том числе к защищенным хранилищам, где могут храниться фотографии и личные конфиденциальные данные. В некоторых случаях мошенники могут установить вредоносное ПО на смартфон, подключенный через USB-кабель", - рассказал Чебышев.



Самый безопасный способ зарядки, по его словам, - это классическая розетка 220 вольт на стене и свой адаптер питания или внешний аккумулятор (power bank). Кроме того, существуют специальные USB-кабели, в которых полностью отсутствует возможность передачи данных, и мобильные устройства, позволяющие отключать передачу данных по USB-проводу, добавил Чебышев.



"По возможности лучше не использовать чужие USB-кабели для зарядки смартфонов, так как злоумышленники теоретически могут встроить в провод устройство для дистанционной передачи данных. С его помощью можно контролировать клавиатуру: отслеживать нажатия пользователя, а также лично управлять ею без ведома владельца", - заключил эксперт.