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Amnesty International: Информация о жертвах среди гражданского населения Казахстана должна быть раскрыта немедленно

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Amnesty International: Информация о жертвах среди гражданского населения Казахстана должна быть раскрыта немедленно
Фото RT
Организация призывает предоставить информацию обо всех арестах, связанных с протестами.
Международная организация Amnesty International требует от правительства Казахстана раскрыть информацию о жертвах среди гражданского населения во время январских событий, сообщается на сайте организации.

"Молчание властей относительно числа жертв беспорядков и обстоятельств их смерти возмутительно. Информация о жертвах среди гражданского населения должна быть раскрыта немедленно", – заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Отмечается, что точное число жертв в Казахстане в результате недавних происшествий остаётся неизвестным. В организации напомнили, что 9 января государственный Telegram-канал опубликовал информацию о смерти 164 человек, но позже Министерство здравоохранения опровергло её, сообщив о техническом сбое.

Также Amnesty International призывает освободить журналистов и активистов, которые были задержаны за освещение массовых протестов, предоставить информацию обо всех арестах, связанных с протестами, и обеспечить соблюдения прав человека для всех задержанных.

В Amnesty International обеспокоены также информацией о пропавших журналистах, в числе которых Махамбет Абжан. Отмечается, что о его местонахождении ничего не известно с 6 января.


Источник: INFORMBURO
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