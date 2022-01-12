Семью расстреляли во время комендантского часа

Трагический случай произошел в Талдыкоргане 8 января. Родственники погибших до сих пор не могут поверить в случившееся.

Семью из трех человек уже похоронили. Племянник погибшей женщины рассказал корреспонденту "Экспресс К", что ему сейчас известно.



В тот день, который стал последним для семьи, Нурболат СЕЙТКУЛОВ, Алтынай ЕТАЕВА и их 15-летняя дочь Нурай возвращались из гостей. По словам племянника женщины, на часах было около 20:30 часов вечера, в это время в городе как раз действовал комендантский час.



Они могли не знать, что комендантский час с восьми вечера сделали. Они домой возвращались на своей машине. За рулем дядя был. Как точно все произошло, никто пока не знает,



— рассказал ЭК племянник погибшей женщины Айдын.



Родные предполагают, что их, возможно, просили остановиться, но они не услышали. И тогда был открыт огонь на поражение.



"Говорят, военные стреляли... Потому что они же патрулируют. Но точно не знаем. Машину забрали в воинскую часть", — рассказал Айдын.



Алтынай ЕТАЕВОЙ и ее супругу был 51 год. Женщина была домохозяйкой, Нурболат работал на заводе, их дочь училась в школе.





Следствие на сегодняшний день еще не окончено. Правоохранительным органам предстоит выяснить подробности случившегося. Семью из трех человек похоронили в родном Талдыкоргане.



Последствия нарушения комендантского часа могут быть плачевными. Ранее казахстанцев уже предупреждали, что в период ЧП правоохранительные органы и другие силовые структуры могут на месте оценивать риски и ситуацию и принимать решения.